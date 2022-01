Al encuentro de este miércoles, donde el ministro de Economía, Martín Guzmán, describirá cómo están las conversaciones con el FMI, fueron invitados los gobernadores, empresarios y sindicalistas

“Primero, que presenten algo concreto. No queremos sumarnos sólo a una foto en beneficio del Presidente”, concluyeron los gobernadores que responden a JxC.

Otro gobernador que no asistirá al encuentro de este miércoles será Juan Schiaretti (Córdoba), quien en una carta dirigida a Alberto Fernández, le informó que no podrá asistir por "compromisos adquiridos previamente". En representación suya viajará Oscar González, Presidente Provisorio del Poder Legislativo a cargo de la Vicegobernación.

"Es muy importante la presencia de los gobernadores"

El ministro Martín Guzmán, en diálogo con la agencia de noticias Télam, aseguró que la de esta semana será "una instancia novedosa, muy importante". "Vamos a dar detalles de lo que es una negociación política compleja, como es cualquier negociación geopolítica en la cual se involucran todos los Estados-nación del mundo", señaló.

Asimismo, Guzmán confió en que informará a los gobernadores "la posición de la Argentina" en las negociaciones.

"Qué es lo que le estamos planteando al FMI en cuanto a nuestros esquemas de políticas económicas, qué planteamos desde lo fiscal, qué planteamos desde la política monetaria, de la política cambiaria, qué planteamos desde las medidas orientadas a generar mayor productividad en los sectores capaces de generar divisas y qué planteamos para el desarrollo del mercado de capitales, de forma de tener mayor capacidad de ahorro en activos denominados en nuestra moneda y, por lo tanto, más capacidad de financiamiento de las inversiones que se necesitan para crecer", enumeró.

"Vamos a estar involucrando a todos los gobernadores y gobernadoras del país. Es muy importante sus presencias porque esta situación afecta a todas las provincias y va a haber una oportunidad para que los gobernadores también den su punto de vista, que comenten sobre lo que escuchan y que hagan preguntas", indicó el ministro.

El encuentro tiene lugar luego de la reunión que encabezó el presidente Alberto Fernández con gobernadores la semana pasada, con motivo de la firma del Consenso Fiscal 2022.

"Le he pedido a Martín (Guzmán) que haga una presentación a todos los gobernadores explicándoles claramente cuál es la situación del debate que tenemos con la deuda externa, cuáles son los planteos de la Argentina, cuáles son los problemas que estamos encontrando, porque me parece que el tema de la deuda externa y con el FMI fundamentalmente, no es un problema (sólo) del gobierno, sino de toda la Argentina", dijo el jefe del Estado el lunes pasado durante el encuentro.

En ese sentido, el jefe de Estado sostuvo: "Es un tema que obviamente una vez que lo resolvamos terminará en el Congreso, para que el Congreso lo apruebe o no, pero a mí me importa mucho que los gobernadores estén al tanto de cómo la Argentina está negociando, qué es lo que está planteando y cuáles son los escollos que estamos encontrando".