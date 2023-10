Ahora o nunca para presidenciables: Para algunos, nunca

Live Blog Post

Trabajo y Producción

21:32 Juan Schiaretti reclama eliminar derechos de exportación, propone un IVA provincial y cambiar el sistema tributaria. Acabar con la industria del juicio y toma a Brasil como ejemplo de estructura impositiva. Propone entrenar a los beneficiarios de subsidios sociales. Bajar la carga social a las pymes. Reitera el ejemplo de Córdoba: el programa Primer Paso de prácticas rentadas de jóvenes en empresas privadas. Promoción a las pymes en función de costos y no de inversión. Bajar el costo de la energía y bajar el costo de la mano de obra.

21:34 Sergio Massa propone una mejor en el ingreso por paritaria libre y reducción de impuestos. Reducción del IVA y eliminó la 4ta. Categoría de Ganancias. Menciona la discapacidad: eliminar el límite de que quien tiene pensión no puede trabajar. Mujeres: obligatoriedad paguen la misma remuneración por igual tarea. A las pymes ya empezaron a eliminar cargas sociales. Y que irá a un esquema de simplificación tributaria. Energía, minería y agro, a quien ya le bajaron las retenciones al maní y leche en Córdoba, seguirán impulsando.

21:36 Myriam Bregman en derecho a réplica. Acusa a Massa de haber acordado ya con el FMI más tarifas luego de las elecciones. Y caída de las jubilaciones. Pregunta a Massa si puede vivir con $ 124.000 bono incluido.

21:37 Javier Milei en derecho a réplica. Dice que sólo habla de trabajadores. Dice que olvida la productividad. Lo acusa de combatir el capital. Dice que no hizo referencia a la producción.

21:38 Juan Schiaretti: dice que Massa es un fetiche, que es el ministro que llevó a la inflación y al dólar a las nubes. Dice que no hay reservas en el BCRA. Dijo que las pymes sufren el dólar de Massa.

21:39 Patricia Bullrich le recuerda un dólar a $1.000 e ir al almacén son $5.000 de movida. Le recuerda Tombolini y lo maltrata con la economía.

21:40 Sergio Massa dice que son paracaidistas suecos y se olvidan que provocaron la deuda del FMI. Otros olvidan la peor saquía en la historia. Dice que se hizo cargo cuando agitaban el helicóptero y la Asamblea Legislativa. Solo economías regionales el único que bajó las retenciones "fui yo".

21:41 Javier Milei dice que Bullrich habló de la deuda con importadores, las SIRA. Dice que Melconián se juntó con Massa que cuide las SIRA y la acusa de cuidar un tongo, la corrupción.

21:42 Juan Schiaretti dice que las pymes para importar tiene que mandar de rodillas. Dice que los 3 gobernadores de la Región Centro pidió para la industria láctea que la declare producción regional.

21:42 Sergio Massa dice que muchos de los impuestos que aumentaron 2015 a 2019 fueron votados por los diputados de Córdoba. Massa reitera que eliminó retenciones a las regiones. Acusó a Schiaretti de duplicar impuestos.

21:43 Juan Schiaretti dice que tiene en Córdoba los menores impuestos internos del país. Massa hace gestos que no es verdad. Schiaretti acusa a Massa que la región pampeana traslada dinero del Estado Nacional.

21:45 Myriam Bregman dice que la dirigencia sindical traidora fragmenta a los trabjadores. Dice que hay que recuperar los sindicatos para dar vuelta la historia. Reducir la jornada laboral y las horas vacantes repartidos entre los desempleaods. Dice que son 1,2 millón de puestos de trabajo genuinos.

21:46 Javier Milei dice que el PBI está estancado desd 2011 y el PBI per capita está 15% por debajo. Los trabajadores formales está clavado en 6 millones y 8 millones en el informal. Dice que se necesita crecimiento económico, con acumulación de capital que es por inversión que no ocurre porque no se puede ganar dinero culpa de los impuestos. Además inseguridad jurídica. Y que la Casta sólo consume capital por modelo del gasto público. Y emite dinero que es inflación que es otro impuesto y destruye la justicia social y también el ahorro y la inversión. Pide modernización del sistema laboral y reducción de penalidades.

21:49 Myriam Bregman dice que Milei habla en difícil porque oculta su verdadero plan de quita de derechos de los trabajadores. Lo acusa de defender la libertad sin límites.

21:49 Javier Milei dice que Hayek decía que los socialistas si supieran algo de economía no serían socialistas. Llevar impuestos a 1 día todos tendríamos trabajo. La acusa de ignorancia sobre el salario.

21:51 Sergio Massa: "Javier hasta acá llegaste, dejá de faltarle el respeto a las mujeres que tienen derecho a opinar distinto a vos. Estás mostrando tu rasco autoritario". Dice que en el mercado trabajo de Milei golpea a las mujeres, a los trabajadores y volver a la esclavitud.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fporquetendencia%2Fstatus%2F1711184357094764741&partner=&hide_thread=false "Hasta acá llegaste":Por el comentario de Sergio Massa a Javier Milei en el #Debate2023 pic.twitter.com/nOtXQEQGqO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 9, 2023

21:52 Patricia Bullrich insiste en que la mafia del kirchnerismo se lleva todo. Habla de juicios laborales, informalidad, etc. Dice que cuando fueron gobierno ayudaron a todas las pymes y las economías regionales. Insiste en que a Massa lo respaldan los sindicalistas que bloquean empresas. Dice que hará una Ley para Trabajo Informal. Y Milei "con Barrionuevo adentro, no vas a hacer nada. Y las indemnizaciones tienen que ser justas para todos y hoy no lo son".

Cambian los periodistas que conducirán.