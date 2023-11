Agustín Rossi: "Que sea un buen día para la democracia"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLANACION%2Fstatus%2F1726244043523346762&partner=&hide_thread=false VOTÓ AGUSTÍN ROSSI. El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria declaró: “Nuestro compromiso con la lucha contra el narcotráfico es inclaudicable” pic.twitter.com/85XPxnsLLY — LA NACION (@LANACION) November 19, 2023

Faltante de boletas

Por otra parte, Rossi habló sobre las complicaciones en algunos colegios por la falta de boletas y aclaró, en ese momento, que "La información que tengo es que los comicios se están desarrollando normalmente. Lo que no significa que en algún lugar no exista alguna cuestión puntual. La cámara nacional electoral advirtió que La Libertad Avanza entregó menor cantidad de boletas que las que recomendaban. Cada mesa tiene 350 votantes y es lo que aconsejaba".

Asimismo dejó en claro que desde UxP "hemos cumplido con las indicaciones de la Cámara nacional electoral. Son 350 boletas por mesa, y tenemos los fiscales, llegado el caso de necesitar reponer. El otro espacio político tendrá que responsabilizarse por sus acciones".

El candidato vicepresidencial fue consultado sobre cómo sería su rutina este domingo y respondió que luego del mediodía partía a Buenos Aires a esperar los resultados en el Complejo C.

"Seguramente tendremos temprano la tendencia de los comicios, a comparación de la vez pasada, por ser solo dos las boletas", aseguró.

Por último fue consultado sobre la no participación del presidente de la Nación de la campaña, y sostuvo que "Cuando dijo que no iría por la reelección, explicó que no participaría en la campaña. Dijo que su esfuerzo y dedicación iba a estar en la gestión, y eso fue lo que hizo".

