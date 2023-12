Acerca de Patricia Bullrich: Provincia de San Juan no es CABA

grindetti.jpg Néstor Grindetti.

La Policía va actuar en conjunto. Se está organizando qué zona va a tomar cada una de las fuerzas federales o locales y se está viendo como hacer para paralizar que los piquetes joroben la vida de la gente. El derecho de uno termina donde comienza el del otro y nosotros vamos a defender los derechos de todos. El derecho a protestar existe, obviamente se puede hacer de forma ordenada, pero sin jorobar a los demás. El que cumpla la ley va a poder protestar y el que no la cumpla no. La Policía va actuar en conjunto. Se está organizando qué zona va a tomar cada una de las fuerzas federales o locales y se está viendo como hacer para paralizar que los piquetes joroben la vida de la gente. El derecho de uno termina donde comienza el del otro y nosotros vamos a defender los derechos de todos. El derecho a protestar existe, obviamente se puede hacer de forma ordenada, pero sin jorobar a los demás. El que cumpla la ley va a poder protestar y el que no la cumpla no.