Acarreo: Propuesta del FdT para fenar un negocio poco claro

“Presenté un proyecto para suspender el acarreo hasta que Larreta regularice a las dos empresas a cargo con concesiones vencidas hace 20 años. Juntan millones, molestan a los vecinos y sus papeles no están en regla”, publicó en las redes sociales con el hashtag “La recaudación no para”, en alusión a la compaña publicitaria de la administración de Horacio Rodríguez Larreta que dice “la transformación no para”.

Recordemos que la concesión del acarreo en la Ciudad de Buenos Aires es responsabilidad de dos empresas Dakota y BRD - SEC que administran el negocio, aunque vencido, lo mantienen apoyados en sucesivas acciones legales que prolongan la actividad.

El legislador del FdT considera que "el servicio de grúas en la Ciudad es otro fenomenal negocio del gobierno de Larreta, las concesiones están vencidas hace más de 20 años, y se prometen pliegos de licitación que nunca llegan. Es momento de ponerle un punto final a esta situación".

904a75e66ad31019ef8daefb1481e5cf_BIG.jpg Propuesta de legisladores del FdT para frenar la actividad las grúas de acarreo en la ciudad de Buenos Aires

Dakota y BRD-SEC

Las dos empresas funcionan "con el canon congelado desde 2014, por esa razón pagaron $55.000 mensuales al Estado porteño, menos del 2% de sus ganancias", explicó el legislador, quien aseguró que, las compañías concesionarias "levantan en promedio 345 autos por día y en 2021 llegaron a cobrar cerca de $547 millones".

Valdés reconoció que el acarreo cuesta $6.525 y la multa por mal estacionamiento parte de los $5.800 hasta $17.500. "Por la cantidad de autos que levantan y el costo del acarreo, solo con levantar 9 autos cubren el canon mensual”, aseguró Valdés.

Se trata de "un negocio del Gobierno porteño, que dice estar 'organizando el tránsito' pero lo único que hace es incentivar que se levanten autos para meter la mano en el bolsillo de la ciudadanía", concluyó.

