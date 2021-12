Oktoberfest el miércoles 08/12 en Crespo

Según Huck, cuando en 1976 nació la Asociación Argentina de Descendientes de Alemanes del Volga prepararon el centenario de la llegada de los Alemanes del Volga, que se festejó en 1978. Fue el origen, en 1995, de la Colectividad Alemana de Argentina, con sede en Crespo, origen del Oktoberfest de 1996, que fue con entrada gratuita, por entonces una novedad.

El evento también fue declarado 'Fiesta Nacional', acompañada por la Expo Entre Ríos del Mercosur, Industrial, Comercial, Agropecuaria y Artesanal, y convocó a 50.000 personas en 5 días. El evento 2021 es un almuerzo / fiesta en el salón El Castillo.

PARTE 2: 25 AÑOS DE LA OKTOBERFEST DE CRESPO. LOS PROTAGONISTAS CUENTAN CÓMO LO VIVIERON

La Oktoberfest de Crespo, aquella vez en el 'Campo de la Tradición', fue inspirada en la de Brasil -en Blumenau atrae unos 700.000 turistas, con filiales en São Bento do Sul (Schlachtfest) Brusque (Fenarreco), Timbó (Festa do Imigrante), Jaraguá do Sul (Schützenfest), Itapiranga... -, e incluyó la 1ra. 'Ronda Nacional de Negocios de Entre Ríos'.

Fernando Huck está muy entusiasmado. Para él, es importante haber transmitido, como eje del 'Oktoberfest, Fiesta Nacional de la Colectividad Alemana' y 'Expo Entre Ríos del Mercosur', y de su propia experiencia personal, "la importancia de trabajar para conservar las raíces, el empuje, la cultura y muchas de las buenas costumbres que nos legaron nuestros antepasados, haber construido un lugar de encuentro para nuestra colectividad y demás entidades en esos tiempos difíciles, colaborar con el crecimiento exponencial de Crespo y la felicidad para tantas familias y por tantos años consecutivos".

Fue/es una manera de rendirle honores a los descendientes que llegaron del Volga para radicarse en estas tierras.

Huck: "Mis bisabuelos, hicieron tres viajes a Rusia para traer a familiares de una localidad que se llamaba 'Huck'. Había que ir en barco hasta Génova (Italia) y desde allí a Rusia y no había colectivos ni trenes, por lo que seguramente se movilizaban en carros... En la actualidad, hay más de 3.000.000 de descendientes de los alemanes del Volga y en honor a esos antepasados, se organizó esta fiesta, que también hizo conocer más a Crespo a nivel nacional…".