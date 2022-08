El Banco Ciudad y la CAF lanzan LIF 2022

emprendedoras.webp El Banco Ciudad será parte del comité que evalúe las presentaciones del LIF 2022

Cual será la dinámica de la convocatoria

La revisión y evaluación de las postulaciones se realizará del 12 al 30 de septiembre de 2022. Los proyectos finalistas participarán en un pitch day el día 20 de octubre donde se seleccionarán 10 ganadores, que entrarán en los programas de aceleración de Seedstars y Endeavor.

La primera propuesta ganadora recibirá 1 año de membresía a la Financial Alliance for Women, mientras que todas las propuestas finalistas tendrán podrán participar en un workshop virtual sobre cómo desarrollar una Fintech con enfoque de género, organizado por la Financial Alliance for Women.

Por su parte Seedstars Empowerment Hanbooks ofrecerá contenido gratuito asincrónico a través por el cual las emprendedoras podrán hacer su propio onboarding a herramientas tecnológicas. También ofrecerá la opción de acceder a 2 horas de consultoría, que llevará a interactuar con mentores de la región.

Quienes participen verán la posibilidad de concurrir a una ronda de financiación por parte de CAF y los aliados del sector privado del LIF 2022. Además del MentorDay y usar un servicio de scoring para valorar las solicitudes que se presenten.

