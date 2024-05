Bancos bajo fuego: Clientes en guerra por facturas mal calculadas en tarjetas de crédito

Asimismo, otra residente del municipio de Pilar, compartió en sus plataformas digitales una experiencia parecida.

“Me pasó con Santander Río hace un mes. Obviamente me fui hasta el lugar. Respuesta: el problema es de Visa, ellos no tenían esa deuda. Igualmente llevé los resúmenes que había pagado ya esas 2 cuotas (3 en total del 2022). Después de ir al banco desapareció esa deuda del home de Visa”, comentó la ciudadana Karina Pinto. “Me pasó con Santander Río hace un mes. Obviamente me fui hasta el lugar. Respuesta: el problema es de Visa, ellos no tenían esa deuda. Igualmente llevé los resúmenes que había pagado ya esas 2 cuotas (3 en total del 2022). Después de ir al banco desapareció esa deuda del home de Visa”, comentó la ciudadana Karina Pinto.

El argumento de las entidades bancarias

Sin embargo, tal como decimos siempre, X es servicio, y una vez más se abordo este tema en la reconocida plataforma. El debate comenzó, cuando el renombrado escritor de guiones y publicista creativo Juan Faerman hizo público su reclamo, lo que provocó que varios de sus seguidores relataran experiencias similares.

“Te informamos que hemos detectado varias incidencias de cobro de cuota a cuota en un mismo resumen. La inconsistencia sucede en aquellos meses donde los ciclos tienen 5 semanas y, como consecuencia, caen dos cuotas en una misma liquidación”, comenzó diciendo un asesor de BBVA, cuando Faerman le expresó el inconveniente.

“Dicha incidencia ya fue reportada y la procesadora nos confirmó que están trabajando para que esta casuística no vuelva a ocurrir en las próximas liquidaciones”, agregó el asesor.

“Mientras tanto, el saldo debe abonarse normalmente. Lamentamos no poder brindarte una respuesta distinta al respecto”, finalizó el operador, generando una fuerte indignación en Juan, quien los calificó como "Delincuentes".

