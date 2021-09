Apple debe abrir su App Store, por reclamo de Fortnite

Las acciones de Apple cayeron 2,5% por la noticia y las acciones de Spotify, que también ha protestado contra las comisiones de la App Store, aumentaron un porcentaje similar.

Para utilizar la nueva plataforma LAN Entertainment, los pasajeros deberán descargar, antes del viaje, la aplicación en sus dispositivos móviles (smartphones, tablets o laptop) desde el App Store o desde Google Play Store, según el tipo de dispositivo qu Apple tendrá que tener conductas más transparentes en App Store.

Monopolio / antimonopolio

Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Gammes, dijo al canal CNBC que “si cada desarrollador pudiera gestionar en forma autónoma sus cobros y evitar el arancel de 30% de App Store y Google Play, podríamos trasladar ese beneficio a nuestros consumidores".

Apple ya había comenzado, anticipando la adversidad, a relajar las restricciones porque avanza una demanda colectiva en su contra y una investigación antimonopolio en Japón.

El fallo:

El Tribunal no considera que Apple tenga un interés monopólico en el submercado de transacciones de juegos móviles. Sin embargo, encuentra que la conducta de Apple al hacer cumplir las restricciones anti-dirección es anticompetitiva. El Tribunal no considera que Apple tenga un interés monopólico en el submercado de transacciones de juegos móviles. Sin embargo, encuentra que la conducta de Apple al hacer cumplir las restricciones anti-dirección es anticompetitiva.

Los reguladores y legisladores tanto en Washington como Bruselas y Tokio más allá están tratando de frenar a las grandes empresas de tecnología (ni hablar China).

Las consecuencias del caso judicial impactan en todo el negocio de la tecnología, mientras empresas como Alphabet Inc. (Google), Amazon.com Inc., Facebook Inc. y Microsoft Corp. intentan que las reglas de juego cambien lo menos posible.

Apple:

Hoy, la Corte ha afirmado lo que hemos sabido desde el principio: la App Store no viola la ley antimonopolio. Seguimos comprometidos con garantizar que la App Store sea un mercado seguro y confiable que respalde una comunidad de desarrolladores próspera y más de 2,1 millones de empleos en USA y donde las reglas se apliquen por igual a todos. Hoy, la Corte ha afirmado lo que hemos sabido desde el principio: la App Store no viola la ley antimonopolio. Seguimos comprometidos con garantizar que la App Store sea un mercado seguro y confiable que respalde una comunidad de desarrolladores próspera y más de 2,1 millones de empleos en USA y donde las reglas se apliquen por igual a todos.

Pero...

Sin embargo, es un éxito muy relativo de Epic Gamems.

El fallo no se aplicó a los ingresos que Apple perdió a caisa de que Epic eludió su sistema de pago. La jueza dictaminó que Epic le debe a Apple US$ 3,7 millones por las compras de Fortnite entre agosto y octubre de 2020. También falló que Epic debe pagar a Apple el 30% por las compras realizadas entre noviembre de 2020 y el fallo.

Es cierto que provocará el cambio más significativo en el modelo de negocio de App Store desde que se lanzó la plataforma en 2008, y podría costarle al gigante tecnológico algún dinero al año. Pero la demanda era mucho más amplia.

Apple dijo que aún es demasiado pronto para determinar cómo o cuándo se implementarán los cambios y que necesita conversar con la jueza. También entablará un diálogo con los desarrolladores sobre los cambios.

Las aplicaciones de juegos representan el 70% de todos los ingresos de la App Store, y lo pagan menos del 10% de los usuarios de la plataforma.

En el año fiscal 2021, App Store genera US$ 360.000 millones. Una superpotencia.

Epic Games va por más

En Twitter, el cofundador y director ejecutivo de Epic, Tim Sweeney, respondió:

La decisión de hoy no es una victoria para los desarrolladores ni para los consumidores. Fortnite regresará a la App Store de iOS cuando y donde Epic pueda ofrecer pagos en la aplicación en competencia justa con el pago en la aplicación de Apple, pasando los ahorros a los clientes. La decisión de hoy no es una victoria para los desarrolladores ni para los consumidores. Fortnite regresará a la App Store de iOS cuando y donde Epic pueda ofrecer pagos en la aplicación en competencia justa con el pago en la aplicación de Apple, pasando los ahorros a los clientes.

Desde el principio, Epic Games enfrentó una batalla cuesta arriba, dijeron expertos legales. Los casos antimonopolio son notoriamente difíciles de ganar para los demandantes, ya que los tribunales han reinterpretado las leyes antimonopolio en nombre de la libertad de mercado, que curiosamente lo hacen menos perfecto.

"Si Apple pierde, todas las empresas de tecnología que operen un modelo de jardín amurallado evaluarán si pueden controlar unilateralmente los ecosistemas que han creado", advirtió poco antes Paul Swanson, un abogado antimonopolio con sede en Denver, del estudio Holland & Hart LLP. "Por el contrario, una victoria para Apple aliviará la preocupación de las empresas de tecnología de que puedan tener que abrir sus sistemas para un uso más libre".

González Rogers:

Un remedio para eliminar esas disposiciones es apropiado. Este remedio aumentará la competencia, aumentará la transparencia, aumentará las opciones y la información del consumidor al tiempo que preserva el ecosistema iOS de Apple, que tiene normas favorables a la competencia. Además, no requiere que el Tribunal controle las operaciones comerciales que los tribunales no están capacitados para hacer, como lo ha reconocido debidamente la Corte Suprema. Un remedio para eliminar esas disposiciones es apropiado. Este remedio aumentará la competencia, aumentará la transparencia, aumentará las opciones y la información del consumidor al tiempo que preserva el ecosistema iOS de Apple, que tiene normas favorables a la competencia. Además, no requiere que el Tribunal controle las operaciones comerciales que los tribunales no están capacitados para hacer, como lo ha reconocido debidamente la Corte Suprema.