"Que Aníbal me diga cuándo, dónde y cómo despliega gendarmes"

No hay mucho que explicar. Lo primero que quiero decir, no hay que explicar porque todo esto que voy a decir es público. Primero, yo no voy a polemizar con el ministro Aníbal Fernández, creo que no vale la pena. Punto dos, nosotros venimos solicitando el envío de gendarmes, se acuerdan cuando había otra ministra que había designado el Presidente antes de Aníbal, bueno, y fue público, siempre requerimos, solicitamos casi te diría enfáticamente el envío de 6.000 gendarmes a la PBA.