Impensado: Jason Momoa se argentinizó y generó furor en las redes

Jason Momoa brindó detalles sobre su alimentación

Una característica del actor, de 44 años, es su físico voluptuoso. Además de hacer ejercicio, Jason Momoa lleva a cabo una dieta con el fin de mantenerse en forma.

En diálogo con la revista GQ habló sobre su alimentación. "Me encantan los sándwiches, y para la comida prefiero algo sencillo, así que me como un sándwich. Tengo un chef que viaja conmigo para la cena, pero me suele gustar lo mismo", dijo.

"Me encanta la comida hawaiana, así que como pollo con arroz, ensalada de macarrones, poi y ensalada. Me encantan las ensaladas sencillas. Me encantan los rábanos y los tomates con lechuga y aceite de oliva. Tomo proteínas, siempre pollo", sumó posteriormente.

Y al respecto del consumo de carne reveló: "Comí carne roja durante mucho tiempo, y me encantaba hasta el punto de que me hacía daño, así que ya no como tanta. Me encanta el marisco, como el erizo de mar y cosas así. Debería comer mucha más verdura, pero estamos trabajando en ello. Pasito a pasito".

