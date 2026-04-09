La exitosa serie "Envidiosa" llega a su final, queramos o no. El cierre de una de las comedias de Argentina más vistas en Netflix está a la vuelta de la esquina. Ya Griselda Siciliani lo había anticipado. Ahora es la plataforma que ha revelado la fecha de la cuarta y última temporada.
LA SERIE DEL MOMENTO
"Envidiosa" se despide: Netflix revela la fecha del final y sacude todo
Netflix ha revelado la fecha de la última temporada de Envidiosa, una serie única y exitosa. ¿Cuándo empieza la cuarta temporada y qué se sabe sobre el final?
¿Cuándo comienza la cuarta temporada de Envidiosa?
Una de las series que causó furor desde su estreno, en 2024, se despide para siempre. Netflix ha confirmado el estreno de la cuarta temporada de “Envidiosa” para el 29 de abril. No habrán más temporadas.
Su protagonista, Griselda Siciliani, lo había adelantado en una entrevista.
A través de una nota con "Ángel Responde", la actriz expresó: "Hay cuarta y última temporada. Terminó y ya está hecha. No sé cuándo se estrena, no me lo dicen ni a mí", comentó en aquel momento.
"¿Vicky tendrá su final feliz?", se pregunta Netflix en una publicación en Instagram donde anuncian el cierre de la serie.
Recordemos que "Envidiosa" es una comedia dramática que relata la crisis de Vicky, que tras separarse de su novio de toda la vida, se encuentra desbordada por la envidia que le provocan las relaciones de sus amigas y la crisis de los cuarenta.
Revelaciones de Griselda Siciliani sobre Envidiosa
Griselda Siciliani, quien interpreta a Vicky, el personaje principal de "Envidiosa", ya ha expresado su satisfacción por la serie.
"Esperaba que fuera bien, porque mientras lo vas haciendo te vas dando cuenta. Nos dábamos cuenta de que era gracioso y el nivel de empatía que podía tener", dijo en "Ángel Responde", sobre el proyecto.
La actriz también reconoció que su personaje era un gran reto.
"Tenía un peligro muy grande: un personaje muy polémico y muy difícil de empatizar", dijo Siciliani. "Te parece insoportable, te da ternura", interrumpió Ángel de Brito, el conductor del programa. "O las dos cosas", completó la actriz.
"Es una serie basada en un personaje que tiene todas las escenas y si ese personaje no te gusta, no te gusta la serie y quedás en el capítulo dos. Era un riesgo", agregó Griselda Siciliani.
En otra entrevista, realizada por "Vuelta y Media", Giselda Siciliani reveló que la tercera temporada era su preferida.
"Esperábamos que funcionara, pero con la sensación de un tipo de funcionamiento…. y explotó, no sé. Es buenísima. De hecho, es mi temporada favorita", dijo la actriz, recoge Urbana Play 104.3.
Finalmente reconoció que el final de "Envidiosa" le sacó lágrimas. "Lloré mucho cuando terminé de grabar Envidiosa".
Los asombrosos planes de Netflix en Argentina
Por otro lado, Netflix confirmó la inauguración de nuevas oficinas en el barrio porteño de Villa Crespo, un movimiento que, tal como infirmó Urgente24, no es solo logístico sino también simbólico: Argentina deja de ser un mercado periférico para convertirse en hub creativo regional.
En ese sentido, la plataforma ha anunciado que se vienen más de 15 producciones locales, entre series y películas, para 2026 y 2027.
Con ustedes, las series más esperadas de 2026 en Netflix, además de "Envidiosa":
- "En el barro" — Nueva temporada: Regresa con Juana Molina, María Becerra y Valentina Zenere, entre otras.
- "El Eternauta" — Temporada 2: En desarrollo avanzado. Uno de los títulos más monitoreados del año tras el impacto global de la primera entrega.
- "Moria" (14 de agosto): Serie biográfica protagonizada por Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione, que coincide con los 80 años de Moria Casán.
- "Carísima": Primera serie corta producida en Argentina por Netflix — 10 episodios de 10 minutos, creada por Caro Pardíaco. Un formato experimental que puede marcar tendencia.
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