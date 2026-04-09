Recordemos que "Envidiosa" es una comedia dramática que relata la crisis de Vicky, que tras separarse de su novio de toda la vida, se encuentra desbordada por la envidia que le provocan las relaciones de sus amigas y la crisis de los cuarenta.

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Revelaciones de Griselda Siciliani sobre Envidiosa

Griselda Siciliani, quien interpreta a Vicky, el personaje principal de "Envidiosa", ya ha expresado su satisfacción por la serie.

"Esperaba que fuera bien, porque mientras lo vas haciendo te vas dando cuenta. Nos dábamos cuenta de que era gracioso y el nivel de empatía que podía tener", dijo en "Ángel Responde", sobre el proyecto.

La actriz también reconoció que su personaje era un gran reto.

"Tenía un peligro muy grande: un personaje muy polémico y muy difícil de empatizar", dijo Siciliani. "Te parece insoportable, te da ternura", interrumpió Ángel de Brito, el conductor del programa. "O las dos cosas", completó la actriz.

"Es una serie basada en un personaje que tiene todas las escenas y si ese personaje no te gusta, no te gusta la serie y quedás en el capítulo dos. Era un riesgo", agregó Griselda Siciliani.

En otra entrevista, realizada por "Vuelta y Media", Giselda Siciliani reveló que la tercera temporada era su preferida.

"Esperábamos que funcionara, pero con la sensación de un tipo de funcionamiento…. y explotó, no sé. Es buenísima. De hecho, es mi temporada favorita", dijo la actriz, recoge Urbana Play 104.3.

Finalmente reconoció que el final de "Envidiosa" le sacó lágrimas. "Lloré mucho cuando terminé de grabar Envidiosa".

Envidiosa se despide Netflix revela la fecha del final y sacude todo Urgente24 Cuarta temporada de "Envidiosa" / Imagen: Netfix

Los asombrosos planes de Netflix en Argentina

Por otro lado, Netflix confirmó la inauguración de nuevas oficinas en el barrio porteño de Villa Crespo, un movimiento que, tal como infirmó Urgente24, no es solo logístico sino también simbólico: Argentina deja de ser un mercado periférico para convertirse en hub creativo regional.

En ese sentido, la plataforma ha anunciado que se vienen más de 15 producciones locales, entre series y películas, para 2026 y 2027.

Con ustedes, las series más esperadas de 2026 en Netflix, además de "Envidiosa":

"En el barro" — Nueva temporada : Regresa con Juana Molina, María Becerra y Valentina Zenere, entre otras.

: Regresa con Juana Molina, María Becerra y Valentina Zenere, entre otras. "El Eternauta" — Temporada 2 : En desarrollo avanzado. Uno de los títulos más monitoreados del año tras el impacto global de la primera entrega.

: En desarrollo avanzado. Uno de los títulos más monitoreados del año tras el impacto global de la primera entrega. "Moria" (14 de agosto): Serie biográfica protagonizada por Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione, que coincide con los 80 años de Moria Casán .

(14 de agosto): Serie biográfica protagonizada por Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione, que coincide con los . "Carísima": Primera serie corta producida en Argentina por Netflix — 10 episodios de 10 minutos, creada por Caro Pardíaco. Un formato experimental que puede marcar tendencia.

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