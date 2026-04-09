Eva de Dominici, a un paso de ser la villana de 'Superman 2': Qué papel tendrá

image La película cuenta con el regreso de Superman y Lex Luthor, pero la participación de De Dominici marca un posible salto histórico en Hollywood para ella.

¿Por qué importa esto? Porque es industria, es posicionamiento cultural y es mercado. Que una actriz argentina llegue a este nivel significa más puertas abiertas para otros talentos de nuestro país y mayor visibilidad para la producción nacional.

La decisión final todavía no se anunció, pero igual esto es histórico: Eva de Dominici está en la mesa chica de Hollywood para una superproducción global. Y eso, gane o no el papel, ya la posiciona en otro nivel.

El día que Eva De Dominici confirmó sin decirlo que hubo charlas

Como ya había informado Urgente24 hace un tiempo, no dejan de circular rumores cada vez más insistentes sobre la posible incorporación de la actriz argentina Eva de Dominici (que está bajo el ojo de Hollywood después de su papel en la versión norteamericana de "La chica que limpia") a Superman: Man of Tomorrow.

En su intervención en Luzu TV, dentro del programa Antes Que Nada conducido por Nicolás Occhiato, la actriz fue por un camino intermedio: no confirmar nada, pero tampoco negarlo, mientras el contexto de la nota era distendido, aunque con una pregunta que claramente no era casual.

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Occhiato fue directo, sin vueltas: "Tengo que hacerte sí o sí una pregunta. Estoy obligado por mi oficio de periodista. Me quema en las manos. Hay un rumor sobre tu próxima película, y hablan de un universo muy enorme que es el universo de Superman. Dicen que puede ser que seas parte de la próxima peli de Superman. ¿Podés hablar de eso o no?"

La respuesta de la actriz, cuñada de Penélope Cruz, reforzó las dudas en lugar de disiparlas: "James Gunn, que es el director, es un director con el que a mí me encantaría trabajar... eso es todo. Me encantaría trabajar, soy muy fan y en algún momento me encantaría interpretar un superhéroe. Es uno de mis sueños."

Pero después de eso, siguió: "Ojalá que me toque interpretar a un superhéroe. Me encantaría." Occhiato también recordó cuando Diego Maradona "manifestó" en una entrevista que le gustaría jugar en un Mundial (previo a la Copa del Mundo de 1986). "Podés decir que lo manifestaste acá", bromeó el conductor.

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