La carrera internacional de Eva de Dominici podría dar un salto gigante en las próximas semanas. La actriz argentina está entre las finalistas para sumarse al universo DC en la secuela de Superman que prepara James Gunn. No es un casting más: se trata de uno de los roles femeninos clave de la historia, y la definición está al caer.
¿ARGENTINA EN DC COMICS?
Eva de Dominici, a un paso de ser la villana de 'Superman 2': Qué papel tendrá
La actriz Eva de Dominici quedó entre las 4 finalistas para 'Superman 2' y está a nada de meterse en DC. Hollywood la mira de cerca y puede dar el gran salto.
Eva de Dominici cada vez más cerca de 'Superman 2'
Según reveló The Hollywood Reporter, James Gunn está muy cerca de elegir a la actriz que interpretará a la villana Máxima en Superman: Man of Tomorrow. Entre las candidatas aparecen Adria Arjona, Sydney Chandler, Grace Van Patten y, sí, Eva de Dominici. Todas realizaron pruebas esta semana en Atlanta, donde el director ya trabaja en la preproducción.
Dominici no solo compite en igualdad de condiciones con figuras ya establecidas de Hollywood, sino que está dentro del grupo final. Eso significa que su nombre ya circula fuerte en los pasillos de DC Studios, compañía encargada de producir la película. El estudio, por su lado, evitó hacer comentarios oficiales, pero según varias fuentes consultadas por THR, el movimiento es real.
La película contará nuevamente con David Corenswet como Superman y Nicholas Hoult como Lex Luthor, en una historia que también incluirá a Brainiac como la amenaza principal. El film tiene fecha de estreno prevista para el 9 de julio de 2027, luego del éxito de la primera entrega, que dio comienzo al nuevo universo DC liderado por Gunn y Peter Safran y que recaudó más de US$618 millones a nivel mundial.
Las otras candidatas también tienen lo suyo. Arjona llega con respaldo por su trabajo en Andor y algunas pelis recientes, Chandler viene de liderar Alien: Earth, y Van Patten tiene experiencia en series fuertes. Pero ninguna genera el mismo impacto que una argentina metiéndose en DC.
¿Por qué importa esto? Porque es industria, es posicionamiento cultural y es mercado. Que una actriz argentina llegue a este nivel significa más puertas abiertas para otros talentos de nuestro país y mayor visibilidad para la producción nacional.
La decisión final todavía no se anunció, pero igual esto es histórico: Eva de Dominici está en la mesa chica de Hollywood para una superproducción global. Y eso, gane o no el papel, ya la posiciona en otro nivel.
El día que Eva De Dominici confirmó sin decirlo que hubo charlas
Como ya había informado Urgente24 hace un tiempo, no dejan de circular rumores cada vez más insistentes sobre la posible incorporación de la actriz argentina Eva de Dominici (que está bajo el ojo de Hollywood después de su papel en la versión norteamericana de "La chica que limpia") a Superman: Man of Tomorrow.
En su intervención en Luzu TV, dentro del programa Antes Que Nada conducido por Nicolás Occhiato, la actriz fue por un camino intermedio: no confirmar nada, pero tampoco negarlo, mientras el contexto de la nota era distendido, aunque con una pregunta que claramente no era casual.
Occhiato fue directo, sin vueltas: "Tengo que hacerte sí o sí una pregunta. Estoy obligado por mi oficio de periodista. Me quema en las manos. Hay un rumor sobre tu próxima película, y hablan de un universo muy enorme que es el universo de Superman. Dicen que puede ser que seas parte de la próxima peli de Superman. ¿Podés hablar de eso o no?"
La respuesta de la actriz, cuñada de Penélope Cruz, reforzó las dudas en lugar de disiparlas: "James Gunn, que es el director, es un director con el que a mí me encantaría trabajar... eso es todo. Me encantaría trabajar, soy muy fan y en algún momento me encantaría interpretar un superhéroe. Es uno de mis sueños."
Pero después de eso, siguió: "Ojalá que me toque interpretar a un superhéroe. Me encantaría." Occhiato también recordó cuando Diego Maradona "manifestó" en una entrevista que le gustaría jugar en un Mundial (previo a la Copa del Mundo de 1986). "Podés decir que lo manifestaste acá", bromeó el conductor.
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