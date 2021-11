De Ricardo Darín a Marcelo Gallardo: 20 años no es nada

"(...) Sentir

Que es un soplo la vida

Que veinte años no es nada

Que febril la mirada

Errante en las sombras, te busca y te nombra (...)".

Carlos Gardel y Alfredo Le Pera

Pregunta: ¿La estabilidad emocional y afectiva ayuda al triunfo deportivo y artístico?

Algunos ejemplos:

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCNz_N57smSC%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKUifRXjIVVrzRgLppBPeITL2WDxGVWXC4n2vld8gOI9ZBSxsFUfqBKbR1kCAkHDBVZCG8u2WU5oR0zDvdhvDQcPskZCoBFoKnhljZBoZA7P8cC91Jz7G7Ss148Q5hXPldZCrKd5f5ls5khbeBhxg3adpVNdAaWQZDZD View this post on Instagram A post shared by Florencia Bas (@florenciabas)

Ricardo Darín y Florencia Bas están en pareja desde 1998, hace 23 años.

Cuando se conocieron, ella tenía 18 y era fan de Ricardo, ya un galán famoso de apenas 30 años pero pareja de Susana Giménez.

El 'flechazo' nació en una pizzería de calle Corrientes. Darín dice que se enamoró al verla.

Guillermo Francella y Marines Breña.jpg

Guillermo Francella y Marines Breña. Más de 30 años casados. 2 hijos: Nicolás y Johanna.

La “familia uñita” es atracción en todo momento gracias al carisma del actor y la belleza de su esposa.

Francella tiene una de las carreras actorales televisivas y cinematográficas más relevantes.

Es una de las escasas figuras argentinas (junto con Ricardo Darín y Adrián Suar) que pueden vender más de 1 millón de butacas de cine cuando encabeza una producción.

Marcelo Gallardo y Geraldine Larrosa casamiento.jpg

Marcelo Gallardo y Geraldine Larrosa. Se conocen desde la adolescencia, cuando eran vecinos en el barrio de Merlo, provincia de Buenos Aires. Están juntos desde hace casi 25 años.

Tras un breve noviazgo, se casaron y son padres de Nahuel, Matías, Santino y Benjamín, de 2 años.

El 21 de diciembre de 1997, Marcelo Gallardo salió campeón con River Plate (Torneo Apertura), y 3 horas después estaba en una iglesia en la ceremonia religiosa de su matrimonio con Geraldine.

Han sobrevivido a tormentas y rumores de separación.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCWuryyOrzuf%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKUifRXjIVVrzRgLppBPeITL2WDxGVWXC4n2vld8gOI9ZBSxsFUfqBKbR1kCAkHDBVZCG8u2WU5oR0zDvdhvDQcPskZCoBFoKnhljZBoZA7P8cC91Jz7G7Ss148Q5hXPldZCrKd5f5ls5khbeBhxg3adpVNdAaWQZDZD View this post on Instagram A post shared by Geraldine la Rosa (@ge.nmsb)

Emanuel Ginobili y Marcela Oroño. Al retirarse de la práctica profesional de básquet, 'Manu' le envió un mensaje a la mujer que lo acompañó durante toda su carrera:

“Gracias por aguantar mis obsesiones durante más de 20 años y ayudarme a que todo esto sea más fácil. Calculo que tendré unos 40 o 50 años más para retribuirte”.

Marianela, destinataria del agradecimiento, vivía en La Emilia, cerca de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Es hija de Luis Oroño, un ex jugador de larga trayectoria en la Liga Nacional y la selección argentina de básquet.

Emanuel Ginóbili.jpg

Santiago del Moro y María José Sánchez. Él es uno de los conductores radiales y televisivos más buscados por los medios de la Argentina.

Comenzó en 1998 como una 'joven promesa' en uno de los canales musicales de cable de aquel entonces, MuchMusic.

Desde que tiene memoria comparte la vida con María José Sánchez, su 'compañera de toda la vida'. Ambos son del mismo pueblo bonaerense: Tres Algarrobos, 3.000 habitantes donde sólo podía verse el Canal 12 de Trenque Lauquen.

Dijo él sobre su compañera: "Es la persona más honesta que conozco y su mirada me resulta más que importante. María no tiene fácil el 'qué lindo' o el 'qué bueno'. Es estricta y dura de persuadir. Todo lo que me diga siempre será genuino".