Funerales del papa Francisco mientras Argentina y el mundo hablan de Recesión

Live Blog Post

Los Últimos Momentos del Papa

Comenzamos aquí este Vivo del martes 22/04 que intentará cubrir las noticias en los 2 frentes simultáneos pero diversos que están sucediendo. Aquí una reconstrucción de lo que fueron los últimos momentos de Jorge Mario Bergoglio que publicó el diario italiano Il Sole 24 Ore:

“Gracias por traerme de vuelta a la Plaza”. Entre las últimas palabras del Papa Francisco, informa Vatican News, está el agradecimiento a quienes en este momento de enfermedad, pero incluso mucho antes, lo han cuidado incansablemente: Massimiliano Strappetti, el enfermero que -como él mismo dijo una vez- le salvó la vida sugiriéndole que se sometiera a una cirugía de colon y a quien el Pontífice luego nombró en 2022 como su asistente sanitario personal. A su lado durante los 38 días de hospitalización en el Policlínico Gemelli y las veinticuatro horas del día durante su convalecencia en Casa Santa Marta, Strappetti estuvo con el Papa el Domingo de Pascua, durante el Urbi et Orbi. El día anterior habían ido a la Basílica de San Pedro para repasar el “recorrido” a seguir al día siguiente, cuando Francisco aparecería desde la Loggia delle Benedizioni. Y después de ese momento, el domingo por la mañana, en el balcón del corazón de la fachada de la Basílica Vaticana, cuando los 35.000 fieles iniciales se habían convertido ya en 50.000, el Papa quiso dar una última y significativa sorpresa acudiendo a la Plaza de San Pedro para dar un paseo en el papamóvil. No sin cierto temor inicial: “¿Crees que puedo hacerlo?” Le preguntó a Strappetti quien lo tranquilizó. Desde allí el abrazo a la multitud y en particular a los niños: la primera vuelta después de su baja en Gemelli, la última de su vida. Cansado pero feliz, el Papa agradeció a su asistente sanitario personal: “Gracias por traerme de nuevo a la Plaza”.