Lucky The Cat, el Doodle que no vio el mundo hispanoparlante

Inicialmente, los Doodles no estaban animados ni tenían hipervínculos. Simplemente imágenes con texto flotante. En enero de 2010 ocurrió el primer Doodle animado, en honor de Sir Isaac Newton. El primer Doodle interactivo celebró el juego Pac-Man, y también comenzaron a agregarse hipervínculos a los Doodles.

El 5 de septiembre, ocurrieron 3 Doodles diferentes, según diferentes culturas en el planeta Tierra. Pero el mayoritario fue el Doodle Champion Island Games, que hasta tuvo un video en YouTube.

Welcome to the Doodle Champion Island Games!