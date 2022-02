Llegar al aeropuerto y... paro de controladores aéreos PMQLP

Jonatan Doino, secretario general de ATEPSA, señaló que “a pesar de haber asistido a todas y cada una de las reuniones convocadas por el Ministerio de Trabajo en estos días con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) para encontrar soluciones, aún no han acercado ni una sola propuesta vinculada con los reclamos que atañen a la seguridad operacional y a la dotación que venimos reclamando desde hace varios años".

"Nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, pero éste necesariamente debe contemplar respuestas a los profesionales que se desempeñan en la actividad”, añadió.

EANA es una sociedad del Estado en jurisdicción del Ministerio de Transporte de la Nación (Ley N°27.161).

EANA es la prestadora del servicio público esencial de navegación aérea (PSNA) en la Argentina y sus aguas jurisdiccionales. Opera en 54 aeródromos y aeropuertos y en 5 centros regionales de control de área (ACC).

Su directorio:

Gabriela Logatto, presidenta;

Laureano Quiroga, vicepresidente;

Matías Bascary Miller, director;

Fermín Alberdi, director.

La abogada Gabriela Logatto se formó como Controladora de Tránsito Aéreo en 1995. Trabajó en el Centro de Control de Área Ezeiza (ACC Ezeiza) hasta 2011.

Luego, hasta 2015 fue Directora Nacional de Inspección de Navegación Aérea en ANAC.

Tiene un ambicioso plan de inversiones, pero los ítems no contemplan ninguno de los reclamos de los controladores.

Carnaval

Los controladores dicen que no está en juego el Carnaval, feriado XL. Es de esperar.

Según un informe realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) hasta el 31 de enero, 19,7 millones de turistas eligieron pasar sus vacaciones en destinos locales, aumento del 58% en comparación con la temporada 2021 (una truchada gente de CAME: no comparar contra pandemia y menos con el torniquete a los viajes al exterior).

La app Rappi, que cuenta con el botón Rappi Travel, afirmó que los destinos más buscados en el último mes fueron Bariloche, Mendoza, Iguazú, Córdoba y Ushuaia. En el exterior, Cancún y Miami.

Todo eso es aéreo. ¡Aéreo!