La decadencia del Credit Suisse es con escándalo

Información filtrada de cuentas de 30.000 clientes de Credit Suisse, con más de US$ 100.000 millones, que provino de un denunciante que compartió sus hallazgos con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, según un comunicado de prensa. El diario alemán puso a trabajar en los archivos a sus periodistas Von Sophia Baumann, Nina Bovensiepen, Emilia Garbsch, Mauritius Much, Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, Jörg Schmitt y Ralf Wiegand. A la vez, involucró a un grupo anticorrupción y a otros 46 medios de comunicación, incluidos The New York Times, The Guardian, Le Monde y otros.