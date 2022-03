Este es el superalimento que necesitas para tus huesos

Ayuda a controlar el azúcar en sangre

Puede apoyar la salud del corazón

Es una excelente fuente de hierro

Ayuda a reducir el colesterol

Ayuda a la pérdida de peso

Combate el cáncer

Ayuda a prevenir el estreñimiento

Contribuye con la salud ósea

Es una gran fuente de vitamina C y vitamina K para los huesos

¿Qué comer para los huesos?

Se sabe que seguir una dieta balanceada es importante para la salud en general.

En el caso de los huesos, la col rizada es un alimento que puede comer para tener más calcio, fortalecer los huesos y evitar la pérdida ósea.

MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, dice:

La col rizada es rica en calcio, potasio y tiene una buena cantidad de fibra.

El calcio es crucial para la formación ósea saludable, además, juega un papel en todo tipo de funciones celulares.

La nutricionista Kim Yawitz indicó al sitio especializado Eat This, Not That:

"El calcio es uno de los principales componentes básicos de nuestros huesos, pero también cumple otras funciones importantes en nuestros cuerpos (como ayudar a los latidos del corazón)".

De hecho, Medical News Today precisa que la col rizada o kale cocida aporta:

Alrededor del 15 al 18 por ciento de su necesidad de calcio.

¿Cuál es la mejor vitamina para los huesos?

Entre las mejores vitaminas para los huesos están la vitamina C y la vitamina K -y como ya sabemos- ambas las podemos conseguir en la col rizada o kale.

Incluso, el sitio especializado Healthline dice que este alimento tiene más vitamina C que la naranja.

"La verdad es que la col rizada es en realidad una de las mejores fuentes de vitamina C del mundo. Una taza de col rizada cruda contiene incluso más vitamina C que una naranja entera".

La vitamina C también tiene una gran tarea, ya que ayuda a mejorar la absorción de calcio.

Mientras, algunos estudios sugieren que una ingesta alta de vitamina K puede ayudar a reducir el riesgo de fracturas óseas. También ayuda a prevenir la osteoporosis.

Según Healthline, la kale es una de las mejores fuentes de vitamina K del planeta. Y dice:

Con una sola taza cruda (de col rizada) contiene casi 7 veces la cantidad diaria recomendada (de vitamina K).

Alimento: ¿Cómo se puede comer la kale?

He aquí algunas ideas fáciles, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, para preparar col rizada o kale: