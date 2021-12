Esta bebida está envejeciendo tu cerebro más rápido

Pero, no hablamos de canas, arrugas o líneas de expresión en el rostro, sino de signos de envejecimiento del cerebro incluyendo la pérdida de volumen cerebral y retraso en la memoria.

En el estudio participaron más de 4.000 adultos mayores de 30 años, del Framingham Heart Study, y esto fue lo que hallaron según Eat This, Not That!:

Beber 1-2 bebidas azucaradas al día se asoció con 1,6 años de envejecimiento cerebral en términos de volumen cerebral total perdido y 5,8 años de envejecimiento cerebral en términos de memoria lógica retardada en el recuerdo.

Para aquellos que bebieron más de dos bebidas endulzadas con azúcar al día, la pérdida de volumen cerebral fue equivalente a dos años de envejecimiento cerebral y el retraso en la memoria lógica fue equivalente a 11 años de envejecimiento cerebral.

Los autores del estudio explicaron:

Un mayor consumo de bebidas azucaradas se asoció con un volumen cerebral total más pequeño, una memoria episódica más pobre y un volumen hipocampal más pequeño.

Otro estudio (2017) encontró que el consumo de refrescos endulzados artificialmente se asoció con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular y demencia.

¿Qué es bueno para la memoria y cerebro?

Si quiere proteger su función cerebral y recuerdos, incluya en su dieta más alimentos buenos para el cerebro y la memoria, en vez de beber gaseosa en exceso.

La doctora Uma Naidoo, psiquiatra nutricional, especialista en cerebro y miembro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, recomienda comer los siguientes alimentos: