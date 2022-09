Dieta Sirtfood: Promete perder peso, pero esconde un engaño

image.png

En concreto, la dieta alienta a reducir el consumo de calorías a 1000 kcal durante los primeros tres días, un déficit significativo para la mayoría de las personas. Además, incluye mucho jugo verde y ejercicio diario.

La segunda fase dura dos semanas y se anima a consumir muchos productos ricos en sirtuinas, sin restricción calórica. Se supone que la fase inicial de obliga al cuerpo a producir más de estos compuestos.

Los estudios realizados con humanos para validar la dieta sirtfood son limitados, lo que dificulta recomendarla a cualquier persona, aseguró a Live Science Kristen Smith, Magíster en Nutrición, portavoz de la Academy of Nutrition and Dietetics estadounidense.

“Por lo general, no recomiendo intervenciones dietéticas de corta duración que eliminen grupos completos de alimentos porque no enseñan a las personas cómo comer a largo plazo. Al implementar cualquier tipo de intervención dietética, es importante elegir algo que se pueda mantener", explicó la experta.

Los alimentos que son naturalmente altos en sirtuinas y saludables de incorporar a una dieta equilibrada y completa incluyen:

Verduras de hojas verdes (espinacas, rúcula, col rizada, perejil y apio de monte)

Trigo sarraceno

Cúrcuma

Té verde

Frutos rojos

Café

Aceite de oliva virgen extra

Chocolate negro

Cebollas

Soja

“Si bien los alimentos en el plan pueden ser saludables, no se han realizado estudios en humanos a largo plazo para determinar si una dieta rica en sirtfoods tiene algún beneficio real para la salud con respecto a la pérdida de peso. No hay evidencia que sugiera que esta es una forma más efectiva de perder peso que cualquier otra dieta con control de calorías”, concluye una revisión científica publicada en Annual Review of Physiology.

