Depresión: 4 estrategias ante la falta de motivación

Dar un paseo combina los beneficios del ejercicio y pasar tiempo al aire libre. Se ha demostrado que el ejercicio es eficaz tanto en el tratamiento como en la prevención de los síntomas de la depresión. Investigaciones sugieren que pasar tiempo al aire libre tiene una amplia gama de beneficios para la salud mental. Un estudio de 2019 encontró que el contacto con la naturaleza estaba relacionado con un mejor bienestar, un mejor estado de ánimo, interacciones sociales más positivas y una mayor felicidad.

Por lo tanto, si está luchando contra el mal humor y la falta de motivación, incluso dar una caminata al aire libre puede ayudarlo en gran medida a sentirse mejor, ya sea un paseo informal alrededor de la cuadra o una caminata por un sendero local.

depresion2.jpeg No deje que la depresión lo venza: siga estas técnicas para tener más motivación.

Escribir en un diario

Cuando esté luchando con emociones difíciles, a veces puede ser útil escribir sobre ellas. Algunas investigaciones sugieren que llevar un diario puede ser una herramienta útil para la salud mental.

A menudo descrito como escritura expresiva o terapia de escritura, varios estudios han demostrado que este enfoque ayuda a disminuir la presión arterial, aliviar los síntomas de ansiedad y reducir los síntomas de la depresión.

Planear algo

Incluso si no tiene la motivación para trabajar en algo en este momento, eso no significa que no pueda comenzar a hacer planes para lo que le gustaría hacer en el futuro. Las investigaciones sugieren que las imágenes mentales, o la visualización de las cosas que desea hacer, ayudan a aumentar la motivación, el placer esperado y la recompensa anticipada de esas actividades planificadas.

Hacer algo como planificar un viaje o alguna otra actividad puede darle algo que esperar y emocionarse. Pensar en un proyecto u objetivo futuro puede implicar hacer cosas como visualizar el resultado, planificar los pasos involucrados o incluso crear un tablero de estado de ánimo para inspirarse.