Coma estos 5 alimentos para la memoria, dice Harvard

La doctora Uma Naidoo, quien es psiquiatra nutricional, autora del libro ‘This is your brain on food’ y miembro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, reveló (hace algún tiempo) cuáles son los alimentos que pueden ayudar a mejorar la memoria, la concentración, y la salud del cerebro en general. Esto fue lo que dijo en entrevista con CNBC.