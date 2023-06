James Cameron se dijo "emboscado" en la Argentina

La reacción del director

“Siento que me metí en una emboscada ”, dijo Cameron a los periodistas después de reunirse con ambientalistas locales. “ Siento que me pusieron en una óptica que tenía un significado del que no era consciente ”.

El director afirmó que no estaba al tanto de la controversia relacionada con los proyectos de litio y que nadie se lo había mencionado durante su visita.

image.png No solo habló del medioambiente, también dio un repaso sobre su carrera cinematográfica.

“No me contaron toda la historia y no me dijeron que 35 comunidades indígenas en dos provincias estaban en conflicto directo y luchando por sus derechos, todas las cosas que me importan ”, expresó.

El gobernador defendió los proyectos de litio como una fuente de desarrollo sustentable y aseguró que se realizan con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas. También dijo que Cameron había sido invitado por una empresa privada y no por el gobierno provincial.

La conexión con Avatar

Cameron dijo que sospechaba que hubo un intento de usar su imagen no solo por su apoyo a las causas ambientales, sino también por el mensaje general de “Avatar”, su película más exitosa.

“Se trata del conflicto entre una industria extractiva y los derechos de los pueblos indígenas ”, dijo Cameron. “ Si pudieran generar una óptica en la que parezca que estoy aprobando la minería de litio, entonces tendría algún tipo de mandato o aprobación ”.

image.png Una comparación extraña, pero...Con sentido.

En su carta a Cameron, los representantes de las comunidades indígenas hicieron una referencia directa a Avatar para pedir el apoyo del director. “Jujuy es Pandora, y está bajo la amenaza de la avaricia de la industria minera, y nosotros somos los Na’vi ”, dice la carta, refiriéndose al mundo ficticio donde transcurre Avatar y sus habitantes que luchan contra los colonizadores mineros.

