Avatar 2: The Way of Water se convirtió en la sexta película más taquillera de la historia

El acumulado global estimado hasta el domingo era de US$ 1.894 millones y hasta ese momento Avatar 2 todavía se ubicaba como la séptima película más grande de todos los tiempos. Delante de él en el puesto N° 6 estaba Spider-Man: No Way Home con US$ 1.921 millones, por lo que debía superarlo a principios de esta semana.

Después de una sólida mitad de semana, la secuela de 20th Century Studios/Disney agregó $88,6 millones en la taquilla internacional este fin de semana (-36%), lo que elevó su total en el extranjero a $1.331 millones . Sigue siendo el quinto lanzamiento en el extranjero más grande de la historia, detrás de Avatar, Avengers: Endgame, Titanic y Avengers: Infinity War. Se está acercando a Infinity War (US$ 1.370 millones) para subir un escalón en la lista internacional. Ya es el lanzamiento más importante a nivel internacional de la era de la pandemia.

China sigue siendo el principal mercado, pasando de US$ 200 millones a US$ 211,8 millones asta el domingo. Ahora es la película de estudio más taquillera de la era de la pandemia, superando a Rápidos y Furiosos 9. También superó el lanzamiento original de Avatar (US$ 204 millones).

A China le sigue Francia con US$ 120,5 millones, Alemania con US$ 106,9 millones, Corea con US$ 92,7 millones, el Reino Unido con US$ 76,8 millones, India (US$ 56,7 millones), Australia (US$ 50,9 millones), México (US$ 48,8 millones), España (US$ 43,7 millones) y Italia (US$ 43,1 millones).

Avatar 2: The Way of Water se mantuvo como la película no local N° 1 en todos los mercados durante su 5to. fin de semana, excepto en los pequeños mercados de Kuwait, Arabia Saudita, Paraguay y países de América Central.

Las retenciones fueron sólidas en muchas áreas, incluido Japón (-27 %), Reino Unido (-29 %), Corea (-31 %), Alemania (-33 %), España (-33 %), Francia (-34 %), México (-35%), Australia (-37%) y Brasil (-40%).

En Imax, The Way of Water se ha convertido en la tercera película más grande del formato a nivel mundial, alcanzando US$ 214 millones hasta el lunes. La porción internacional es de US$ 138.8M, ahora el número 2 de IMAX más alto de todos los tiempos, solo detrás de Endgame. En China, los US$ 47,7 millones hasta la fecha representan un enorme 23 % del total nacional, y también el número 2 detrás de Endgame.

En total en el extranjero, 44 mercados consideran a The Way of Water como su mejor resultado IMAX, incluidos Corea, Francia, Alemania, México, Italia, India, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Ucrania, Austria, Bélgica, Turquía, Argentina, Malasia, Indonesia , Chile, Singapur, Tailandia y Colombia.

El siguiente objetivo de 'Avatar 2' es alcanzar los US$ 2.048 millones de 'Vengadores: Infinity War' y luego será cosa de un día o dos que supere también los US$ 2.066 millones de 'Star Wars: El despertar de la fuerza'. Pero ingresar al podio es complicado.

La 3ra. posición la ocupa actualmente 'Titanic' con US$ 2.207 millones (del propio Cameron), pero esa cifra crecerá un poco más el mes que viene con motivo de su reestreno en cines. No es imposible que 'Avatar 2' (también de Cameron) acabe superándola, de todas formas, pero la cosa no está nada claro, sobre todo a poco que el romance liderado por Leonardo DiCaprio, quien estuvo a punto de no participar en la película porque la encontraba aburrida, y Kate Winslet, sume una buena cantidad adicional.

James Cameron, ¿el rey del cine?

No entra en duda ni en cuestionamiento creer que James Cameron puede ser el mejor director de cine teniendo en cuenta que 3 de sus películas se posicionan en el ranking de las 6 más taquilleras del mundo, compitiendo entre ellas para quitarse entre sí el 1er. puesto.

En su lista de películas que lo coronan como uno de los más respetados y talentosos de la industria, podemos apreciar sus films siempre taquilleros tales como Avatar, Titanic, Avatar 2: The Way Of Water, Terminator, Terminator 2: El juicio final, Aliens of the Deep, El abismo y Mentiras verdaderas.

El director con apenas 68 años ha logrado lo que muchos ambicionan y pocos llegan a disfrutar, pero de lo que poco se habla es de su mente maestra y moldeada para alcanzar objetivos taquilleros bestiales. James Cameron es director de cine, productor, guionista, editor, explorador marino, filántropo y por si eso fuera poco, también es ingeniero eléctrico.

Ganador de múltiples premios importantes, entre esos unos cuántos Óscar y Globos de Oro, su formación integral en el área nos muestra solo un poco de su capacidad como profesional para embarcarse en proyectos sumamente exitosos para mantener su corona dentro de la industria cinematográfica.

Avatar 3 se transforma en una realidad

James Cameron nos ha adelantado lo que le espera en la próxima entrega de la saga cinematográfica. En su intervención en los Critics' Choice Awards, Cameron declaró a Deadline que Avatar 3 incluirá el elemento del fuego y el debut en pantalla de dos nuevas culturas.

"El fuego tiene un propósito simbólico en la película y hay una cultura que gira específicamente en torno a ese concepto. Eso es probablemente decir demasiado mientras hablamos", reveló.

"Van a conocer dos culturas completamente nuevas en la próxima película. Conocimos a los Omaticaya, conocimos a los Metkayina, y vais a conocer a dos nuevas culturas en la próxima película, y como que vaga un poco más libremente por el mundo de Pandora a diferentes lugares".

Tras el éxito de taquilla de El camino del agua, los espectadores deberían esperar ver Avatar 3 en un futuro no muy lejano, aunque los fans han tenido que esperar 13 años para ver la continuación de la primera película, lo más probable es que Avatar 3 se estrene en diciembre de 2024, suponiendo que no haya retrasos.

En diciembre, Cameron declaró a Digital Spy que la película está en camino de estrenarse y que ya se ha completado la mayor parte del trabajo.

"Ya hemos hecho la mayor parte del trabajo. Todavía tenemos que pasar por todo el proceso de acabado con Wēt FX en Avatar 3. Pero estoy bastante seguro de que volveremos aquí en un par de años", afirmó. "Ya hemos hecho la mayor parte del trabajo. Todavía tenemos que pasar por todo el proceso de acabado con Wēt FX en Avatar 3. Pero estoy bastante seguro de que volveremos aquí en un par de años", afirmó.

