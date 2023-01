7 films que James Cameron quiso filmar (precuela de Avatar)

James Cameron es un cineasta al que no le falta creatividad. Bueno, creó Avatar. De eso hay que estar más que seguros. Bajo su historial cinematográfico se encuentran joyas espectaculares como Terminator 2, Alien 3, Titanic y la maravillosa The Abys. No obstante, en medio de una mente que conjetura ficción a mansalva (más de nueve películas realizadas hasta el momento) lo cierto es que las ideas… Sobran. ¿Y qué pasa con esas sobras? A veces son muy caras, otras complicadas, pero todas terminan canceladas.