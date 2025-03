"Por ahí no sabe...": Fabián Berlanga le respondió a Valentín Gómez

"Es un chico de 21 años que está enojado. Por ahí no sabe toda la verdad de lo que pasó y le han ocultado cosas. Se la tiene que agarrar con alguien y se la agarra con nosotros", señaló.

Luego, agregó: "No hablamos con él porque la cosa todavía está muy caliente. Me parece bien que diga lo que quiera. Uno está tranquilo con las cosas que hace".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Velezonline/status/1899905169606819849&partner=&hide_thread=false Fabián Berlanga se expresó en @splendidam990 sobre el tema Valentín Gómez pic.twitter.com/MakX8LwBhk — Velezonline (@Velezonline) March 12, 2025

En cuanto a las quejas que manifestó el futbolista luego de la victoria del 'Fortín' el pasado viernes, indicó: "Hoy lamentablemente las nuevas generaciones tienen otra forma de manejarse y otros códigos. Lo que dijo amerita a una reunión el día que quiera. Si no la quiere tener, no la vamos a tener".

Por último, Berlanga hizo mención a la fallida negociación por su salida luego de que Foster no pagara la cláusula de rescisión. "Me gustaría que su entorno diga las cosas como fueron. Si vendo a Valentín Gómez y no me lo pagan, tengo 70 mil socios que me van a querer matar con justa razón porque habla de negligencia", indicó.

Vélez espera por Guillermo Barros Schelotto

Todo Vélez espera por la firma y la presentación oficial de Guillermo Barros Schelotto. A principios de esta semana, el Mellizo regresó a Estados Unidos sin haber firmado su contrato con el club fortinero, algo que generó preocupación y hermetismo.

TyC Sports puso paños fríos a la situación: "Su llegada se dilató un poco debido a algunos detalles contractuales que Barros Schelotto sigue evaluando. Por eso, regresó a Estados Unidos para terminar de cerrar asuntos y así retomar a la Argentina el próximo martes o miércoles".

De movida se rumoreó que los Mellizos apuntan a firmar hasta diciembre de 2026, pero la directiva fortinera prefiere hacerlo hasta fines de 2025 y fijar una opción para estirarlo por un año más.