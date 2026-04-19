Se jugaron los primeros 45 minutos del Superclásico en el Monumental entre River y Boca y hasta el momento el “Xeneize” la gana 1-0 al “Millonario” con gol de Paredes. Darío Herrera está arbitrando condicionado y erró en 3 jugadas que podrían haber cambiado el rumbo del partido más importante del fútbol argentino.
FALLOS ARBITRALES
Polémicas del 1º tiempo River-Boca: Un Herrera condicionado comete 3 errores graves en el Superclásico
Darío Herrera está dirigiendo condicionado y cometió 3 errores que podrían haber cambiado el Superclásico, erró tanto para Boca como River.
Superclásico: Los 3 errores de Darío Herrera en el River-Boca
No sabemos si porque se trata del Superclásico, si porque es en cancha de River, si porque el “Millonario” solo ganó un River-Boca bajo su arbitraje o porque será mundialista y los nervios de que todo el mundo lo ve lo hayan superado. Pero Darío Herrera cometió 3 errores que podrían haber cambiado el partido y ni siquiera revisó por el VAR las jugadas.
Superclásico: Los dos penales y el expulsado que se comió Herrera en el River-Boca
La primera polémica se dio a los 7 minutos tras un tiro libre de River desde la izquierda cerca del área. Allí tras lanzamiento del tiro libre Costa fue sobre Martínez Quarta y el jugador de River cayó en el área. Pareció penal, pero en la repetición se vio que fue un encontronazo entre ambos. Acá Herrera acertó.
Tres minutos después Merentiel se fue mano a mano con Beltrán y los dos centrales de River lo cruzaron, uno de ellos llegó a la pelota, el otro derribó a “La Bestia” en un claro penal. Darío Herrera ni siquiera la revisó. Acá el primer error arbitral. Era penal para Boca.
A los 19 minutos Merentiel ingresa al área nuevamente, esta vez por el costado izquierdo, entre Beltrán y Rivero detienen el tiro del uruguayo, la pelota dio en la mano del defensor y debería al menos haber sido revisada por VAR. Herrera no cobró nada ni la fue a ver. Era el segundo penal para Boca.
Sobre los 30 minutos de juego Bareriro va a disputar una pelota con Acuña, el huevo gana la posición y el paraguayo le da un golpe con el puño en la espalda. Era segunda amarilla para Bareiro y expulsión. La primera había sido también por una falta a Acuña. El árbitro estaba al lado y no sancionó ni falta.
Por último, sobre los 47 minutos Merentiel vuelve a ingresar al área por la zona izquierda y tras patear la pelota da en la mano de Rivero nuevamente. A diferencia de la otra fue tan evidente que el árbitro fue al VAR y sancionó penal. Acá acertó no solo en cobrarlo sino también en no amonestar al defensor ya que no fue una mano con intención de cortar la jugada. Otra amarilla hubiera sido la expulsión de Rivero.
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