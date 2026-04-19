Polémicas del 1º tiempo River-Boca: Un Herrera condicionado comete 3 errores graves en el Superclásico.

Sobre los 30 minutos de juego Bareriro va a disputar una pelota con Acuña, el huevo gana la posición y el paraguayo le da un golpe con el puño en la espalda. Era segunda amarilla para Bareiro y expulsión. La primera había sido también por una falta a Acuña. El árbitro estaba al lado y no sancionó ni falta.

Por último, sobre los 47 minutos Merentiel vuelve a ingresar al área por la zona izquierda y tras patear la pelota da en la mano de Rivero nuevamente. A diferencia de la otra fue tan evidente que el árbitro fue al VAR y sancionó penal. Acá acertó no solo en cobrarlo sino también en no amonestar al defensor ya que no fue una mano con intención de cortar la jugada. Otra amarilla hubiera sido la expulsión de Rivero.

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