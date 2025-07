Insólito lo que pasa con Marcos Rojo: Martín Arévalo desmiente a ESPN en La Red

image

Martín Arévalo y el futuro de Marcos Rojo

En el programa de Luciana Rubinska de ESPN, SportsCenter, la conductora señaló: "hay un sector de la dirigencia de Independiente que no me descarta a Marcos Rojo como posibilidad. Dentro del ámbito cercano a Julio Vaccari me dicen que el Rojo necesita un central izquierdo si o si. También me dicen que no es un nombre que no mencionó el entrenador".