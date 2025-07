Deportivo Español: Tras ofrecerle plata para "ir para atrás", hizo un gol y aclaró en redes

DEPORTIVOESPANOLTRASOFRECERLEPLATAPARAIRPARAATRASHIZOUNGOLYACLAROENREDESFOTO1 El jugador de Deportivo Español, Ezequiel Cohen, publicó un mensaje en Instagram tras denunciar que le habían ofrecido dinero para “ir para atrás”.

Ezequiel Cohen, jugador de Deportivo Español, rompió el silencio tras el escándalo

“Contento por el gol, triste por el resultado pero con más ganas que antes de revertir esto. Quiero aclarar mi festejo que se malinterpretó no fue para ningún hincha, sino para los boludos que se hacen Instagram truchos y te ofrecen plata para ir para atrás. Esto no se negocia, puede salir bien, puede salir mal pero el amor que tengo por el fútbol desde que tengo uso de razón no lo cambio por nada. Esta banda va a demostrar que tiene los huevos suficientes para salir de este mal arranque. Simplemente gracias a mis amigos y compañeros”, fue el mensaje que compartió Cohen en sus redes sociales explicando la situación con el video de su gol contra el “Naranja” de Tapiales.