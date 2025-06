Argentina y una falta al Fair Play innecesaria

Lo de Argentina fue peor, si sos campeón del mundo, bicampeón de América, y campeón de la Finalissima, ¿tenés necesidad de aprovecharte de un rival cuando tiene un jugador en el piso para empatar? La respuesta es no.

Embed Thiago Almada limpou o primeiro marcador, ficou em uma zona pressionada e tirou da cartola uma finalização cruzada para empatar o duelo contra a Colômbia.



Está se tornando um titular absoluto na Argentina de Lionel Scaloni. pic.twitter.com/WrowyhK6k8 — Footure (@FootureFC) June 11, 2025

Argentina debió haber evitado el lateral y dejar que atiendan al defensor, ya que no fue bien visto que se aprovechara de esa jugada para lograr el empate. ¿Dónde quedó el Fair Play en este tipo de jugadas? Ya no se respeta al rival, y no o decimos solo por Argentina, sino por muchas de estas jugadas que cada ven se ven más en el fútbol actual.

Lo cierto es que Argentina se vio dominada por Colombia, además de tener una gran falta de actitud de parte de la mayoría de los jugadores, algunos pensando en no lesionarse para llegar bien al Mundial de Clubes, otros tranquilos porque ya estaba la clasificación asegurada.

A estos jugadores no se les puede exigir nada por todo lo que ganaron, pero la gente pagó desde 90 mil pesos (mucho dinero para el argentino en el día de hoy) solo para ver unos cuantos millonarios caminar la cancha y no entregarse aunque sea por esa gente que gastó lo que no tiene para ver a los campeones del mundo.

