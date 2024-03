Unión le ganó a Boca por 1 a 0 y se acerca a la punta de la Zona B

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1765506922218705398&partner=&hide_thread=false TAPÓ CHIQUITO ROMERO El arquero de Boca evitó el gol de Unión ante la llegada de Mauro Pittón #LPFxTNTSports pic.twitter.com/fngzQaGiU2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 6, 2024

Los jugadores de Cristian el Kily González jugaron todas las pelotas a muerte y no dejaron salir cómodo al visitante. En 30' de juego Boca no logró patear al arco. Unión presiona alto y bien, el partido se juega en campo del visitante, aunque no logra incomodar a Cristian Lema y Valentini. Adrián Balboa fue a monestado a los 32', y el Tatengue ya tiene dos amonetados.

Desde que Medina recibió la amarilla desapareció del partido y por ahora ni Cavani, ni Merentiel pudieron hacer pie en el partido. El ex PSG fue amonestado a los 35' por una falta en la mitad de la cancha contra Pardo. Boca tiene dos jugadores amonestados.

A los 40' Unión tuvo la jugada más clara del primer tiempo. Pardo cabeceó un centro que Gamba metió de zurda al área de Boca y Chiquito Romero la despejó de manera espectacular.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1765512614375723507&partner=&hide_thread=false ESPECTACULAR CHIQUITO ROMERO Otra vez el arquero de Boca con una gran atajada ante el cabezazo de Pardo#LPFxTNTSports pic.twitter.com/gkqUQRHl4h — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 6, 2024

Fin del primer tiempo. El Tatengue dominó el partido desde el medio campo. La presión de los volantes del Kily asfixió a los jugadores de Martínez. Boca depende de Medina y Zenón, quienes no lograron tener la pelota, para remontar el partido en el segundo tiempo. El Xeneize se fue el vestuario sin dar 3 pases seguido y sin haber puesto en peligro el arco que defiende Nicolás Campisi.

image.png

Boca Juniors - Unión: Segundo Tiempo

El segundo tiempo comenzó igual que el primero, sin cambios en ambos equipos. Unión continúa con la presión sobre la salida de los defensores de Boca, y ahoga también las transiciones de ataque de Zenón y Medina, que por momentos es de 3 hombres a 1.

A los 16' del segundo tiempo, Boca todavía no pudo patear al arco. Martínez metió dos cambios: Lucas Janson entró por Cavani y Luca Langoni entró por Jades Saralegui.

A los 20' Mauro Luna Diale fue amonestado en Unión y se convirtió en el tercero del equipo. El Tatengue se fue cansando y el partido ya se torna más parejo, aunque sin jugadas claras de gol.

A los 23' Luna Diale erró una jugada clara para Unión. El delantero cabeceó defectuoso un centro que envió Federico Vera desde la derecha.

A los 24', el Kily mueve las fichas en el equipo. El técnico metió a Nicolás Orsini y salió Bruno Pittón. Ahora el Tatengue forma 4 - 3 - 3.

A los 26' Martínez metió dos posicionales en Boca. Darío Benedetto entró por Merentiel y Luis Advíncula entró por Lucas Blondel.

A los 30' del segundo tiempo el partido se hizo largo y abundan los pelotazos. Ninguno de los dos equipos logra hacerse fuerte con la pelota y cometen muchas faltas.

A los 35' llegó el primer remate de Boca en el partido. Zenón recibió la pelota afuera del área y sacó un remate al ángulo que Campisi despejó al córner.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1765527192673345963&partner=&hide_thread=false LO TUVO BOCA Zapatazo de Kevin Zenón y gran atajada de Campisi para evitar el gol#LPFxTNTSports pic.twitter.com/oqdYdwOXPl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 6, 2024

A los 38' el Kily metió dos cambios más. Jerónimo Domina entró por Adrián Balboa y Patricio Tanda entró por Mauro Pittón.

A los 43' Gol de Unión. Claudio Corvalán cabeceó un córner desde la derecha y la puso al lado del palo de Chiquito Romero, que no tuvo nada para hacer.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1765529151799197925&partner=&hide_thread=false UNIÓN SE PUSO EN VENTAJA



Claudio Corvalán ganó por arriba en el área y de cabeza puso el 1-0 ante Boca#LPFxTNTSports pic.twitter.com/crOsqhfaVt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 7, 2024

A los 44' el árbitro Fernando Rapallini agregó 8' de adición. Boca tiene hasta los 53' para al menos empatar el partido.

A los 47' cambio en Boca. Vicente Taborda entró por Jorman Campuzano.

A los 49' cambio en Unión. Miguel Torrén entra por Lucas Gamba. El Tatengue aguanta con 5 defensores. Boca tuvo una jugada clarísima luego de un despeje defectuoso de Campisi.

A los 53' Fernando Rapallini pitó el final del partido. Unión ganó su tercer partido al hilo y superó a Boca, que desperdició la chance de acercarse a la punta.

Otras noticias de Urgente24

Represas hidroeléctricas: Prórroga tras prórroga, pero hay un límite

La "obscena" contratación del "Sr. Gobernador" que tuvo que dar de baja...

Javier Milei le pidió disculpas a Alberto Fernández por el champagne Cristal

"Me echaron porque mi esposa no votó en el Congreso Nacional como ellos querían"

Que el 'carry trade' no oculte la realidad: Vuelve el déficit fiscal