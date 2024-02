San Lorenzo usará a Independiente de Chivilcoy en Copa Argentina para levantar

El ganador, sin rival

El equipo que gane pasará a los 16vos de final de la Copa Argentina, pero no tiene rival aun, y no porque la otra llave no se haya disputado, al contrario, se jugó, pero fue suspendida por violencia. Estamos hablando del partido entre Tigre y Chacarita, donde el Matador de Victoria ganaba 1 a 0 y por un hecho de violencia se suspendió. Hay que ver que define el tribunal.