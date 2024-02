River: ¿Llega Miguel Borja al Superclásico ante Boca?

Desde que Miguel Ángel Borja pidió el cambio en el segundo tiempo en el partido ante Atlético Tucumán hace casi dos semanas, todas las alarmas en River se prendieron, no por Atlético Tucumán, no por Banfield que lo debía enfrentar en la semana siguiente, sino por Boca que es el rival en la 7º fecha. La duda parece que continuará hasta el jueves, día en que lo exigirán al colombiano y de acuerdo a como reaccione se empezará a ver si estará o no.