Mauro Zárate reapareció y arreglaría con Barracas de Tapia

“Desafortunadamente, los exámenes encontraron una lesión de ligamento, me haré una cirugía en los próximos días para empezar la recuperación. No se imaginan lo mucho que lamento no poder ayudar a Cosenza en los próximos partidos importantes. Realmente quería contribuir a este desafío con la camiseta roja y azul. Por eso accedí a venir, pero ahora apoyaré al equipo desde fuera. Confío en mí mismo porque sé que los chicos darán todo por alcanzar el objetivo. Gracias a todos por el apoyo y a la sociedad por el cariño y la cercanía. Nos vemos pronto. Vamos Lobos”, había publicado Mauro en su cuenta de Instagram. Y pese a que desde la entidad calabresa le propusieron renovar su contrato en señal de agradecimiento y como estímulo para su retorno a las canchas, el argentino optó por volver a su continente de origen.

MAUROZARATEREAPARECIOYARREGLARIACONBARRACASDETAPIAFOTO3.jpg Mauro Zárate reapareció, volvería al fútbol argentino y tendría arreglada su incorporación a Barracas Central del presidente de la AFA Claudio Tapia.

Barracas Central será el 16° club en la carrera de Mauro Zárate

Este será el 16° club en su carrera, teniendo en cuenta que se formó en las inferiores de Vélez Sarsfield, donde debutó como profesional, y pasó por Al-Sadd de Qatar, Birmingham, West Ham, Queens Park Rangers, Watford (Inglaterra), Lazio, Inter y Fiorentina (Italia), Al-Nasr (Emiratos Árabes Unidos), América Mineiro, Juventude (Brasil), Boca Juniors, Platense y Danubio (Uruguay).

El polémico pase de Mauro Zárate de Vélez a Boca

En 2018, Mauro Zárate sorprendió al dar marcha atrás con su intención de continuar en Vélez y aceptar la oferta de Boca para ir en busca del título en la Copa Libertadores de ese año, lo que generó una bronca generalizada tanto en el hincha como en la dirigencia del club de la “V” azulada. Con ese escenario, Vélez había oficializado, en ese entonces, su continuidad, pero el propio futbolista había informado el lunes 02/07/2018 que firmaría con el “Xeneize”, lo que provocó un cambio de foco para el “Fortín”.

“Tras arribar a un acuerdo económico con el club Watford FC, para la compra del 100% de su ficha, y de alcanzar la cifra contractual pretendida por el futbolista, Mauro Zárate decidió de forma unilateral no continuar su carrera deportiva en Vélez, a horas de rubricar su contrato”, había publicado la cuenta oficial del club de Liniers, por la tarde del mismo lunes 02/07/2018.

En esos días de julio de 2018, el rumor se transformó en realidad y el propio Zárate salió a confirmar su cambio en la decisión.

“Dije muchas veces que no iba a jugar en otro club de Argentina que no sea Vélez. Hoy por primera vez falto a mi palabra y me duele en el alma defraudarlos. Sé que muchos se van a olvidar todo lo que hice por el club y lo volvería a hacer sin dudarlo. Amo a Vélez y los que me conocen saben todo lo que pasé este tiempo”, había explicado en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Además, Mauro Zárate había agregado que “dejar de jugar en el club de mi vida me provoca un dolor inmenso en el corazón... No pretendo que me entiendan porque tienen la misma pasión que yo y muy probablemente yo tampoco entendería si estuviera de ese lado”.

En ese sentido, el delantero había aclarado que “no es un problema económico porque de esa forma jamás hubiera vuelto en el peor momento del club”. “Hay cosas que quedarán dentro mío por siempre”, había cerrado en ese momento Zárate, con un agradecimiento profundo al cuerpo técnico y los dirigentes de Vélez por haber hecho el esfuerzo cuando el jugador retornó desde Emiratos Árabes Unidos para asegurar la permanencia en la Superliga.

Lo cierto es que Boca realizó la misma ingeniería económica que iba a hacer Vélez: le compró el pase de Mauro Zárate al Watford de Inglaterra y le firmó un contrato muy superior al que iba a cobrar en Liniers.

A partir de la noticia, las redes sociales ubicaron el apellido de Zárate al tope de lo más mencionado, donde el principal foco eran las críticas de los hinchas velezanos por su decisión.

Incluso, la bronca había llegado al nivel oficial, porque la dirigencia de Vélez había mandado a quitar las gigantografías que había en las paredes de la sede social lindera al estadio José Amalfitani, en Liniers, que tenían al delantero como protagonista.

Por consiguiente, en las portadas de las cuentas oficiales del club en Twitter y Facebook, el delantero era la principal figura, junto con representantes de otros deportes, pero fue modificado por Fabián Cubero. La bronca de los hinchas también había estado a flor de piel y le habían comentado con duras críticas una foto que había subido en Instagram.

“¿Te olvidaste de dónde saliste? Te llenaste la boca hablando de que en Argentina sólo jugabas en Vélez y ahora qué vas a decir?, ¡Qué decepción”, habían sido algunas de las frases que le habían escrito los fanáticos de Vélez.

Es más, se había viralizado rápidamente un video de un hincha que había prendido fuego la camiseta número 9 del delantero, junto a otros productos del merchandising del club.

Luego de conocerse esta noticia, su hermano, Rolando Zárate, había expresado en declaraciones periodísticas al canal Fox Sports que “estoy destrozado, traicionó a toda la familia y a los 40 años de historia que tenemos con Vélez”.

Después, había lamentado todo lo que el jugador había dejado de lado por sumarse al Xeneize en que “Mauro es ídolo, es la cara de Vélez, no sé cuántos chicos se tatuaron la cara de Mauro, el nombre. A mí no me entra en la cabeza”.

Posteriormente, había tomado la palabra Alexis, quien había contado que “esta pregunta me la hizo Mauro en su momento y yo le dije que no. Porque quizás tendría que arrancar de cero en un lugar y no tendría por qué hacerlo en Vélez, porque ya lo conocen. Se había estabilizado, la rompió en este torneo... Dice que es una decisión profesional y deportiva”.

Finalmente, había relatado algunas consecuencias repudiables de lo sucedido: “Me molesta que mi hijo hoy recibió mensajes de la gente de que no lo quieren ver más en Vélez, eso es lo que duele. La gente cree que nosotros avalamos esta decisión pero Mauro la tomó por su cuenta y es respetable. Eso me molesta, vamos todos los días, voy a entrenar, no quiero que la gente piense que jugamos por atrás”.

Barracas Central sueña con avanzar en la Copa de la Liga Profesional

El Guapo sueña con avanzar de fase en la Copa de la Liga y entre sus máximos objetivos aparece la clasificación a una competencia internacional el próximo año.

Actualmente, el equipo que dirige el uruguayo Alejandro Orfila marcha quinto en la Zona A de la Copa de la Liga con 19 puntos, las mismas unidades que Talleres de Córdoba que es el último equipo que se estaría clasificando a los cuartos de final por tener mejor diferencia de gol.