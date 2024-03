John Textor: "Botafogo y Palmeiras quieren jugar en Europa"

Pero una grave lesión en su cabeza le obligó a dejar de competir y buscar otros horizontes.

John Textor es el ex presidente ejecutivo del servicio de televisión por streaming FuboTV pero tiene otros logros tecnológicos que le valieron el apodo "Gurú de la realidad virtual de Hollywood".

Fair Play

Además del sueño de la Superliga Mundial, a Textor le preocupa modificar las reglas del Fair Play financiero, diseñadas para limitar la cantidad de dinero que los clubes pueden perder. En teoría, modera la diferencia entre los clubes con dueños millonarios y las entidades más modestas.

Las llamadas Reglas de Rentabilidad y Sostenibilidad (PSR, habitualmente llamadas Fair Play financiero) de la Premier League no permiten a los clubes superar las pérdidas equivalentes a 105 millones de libras esterlinas (US$ 132,8 millones) en 3 temporadas, pero los críticos argumentan que impiden que los clubes ambiciosos desafíen el dominio de los llamados 6 Grandes.

"Está claro que (el PSR) está diseñado para garantizar que los clubes que no generan ingresos significativos no puedan alcanzarlos nunca", dijo Textor. "No importa si tienes US$ 1.000 millones en efectivo en una carretilla, no puedes gastarlos".

El Juego Limpio financiero es un término fraudulento, decir que se trata de sostenibilidad. Tenemos 3 multimillonarios en nuestro grupo propietario (de Crystal Palace). No se nos permite gastar al nivel de equipos que están entre los 6 primeros. El Juego Limpio financiero es un término fraudulento, decir que se trata de sostenibilidad. Tenemos 3 multimillonarios en nuestro grupo propietario (de Crystal Palace). No se nos permite gastar al nivel de equipos que están entre los 6 primeros.

john-textor.jpg John Textor revolucionando el fútbol brasilero con el Botafogo aunque al final del Brasileirao se quedó sin aire.

El caso Everton

En lo que va de temporada, al club Everton se le han descontado 6 puntos (aunque inicialmente eran 10, y hubo una apelación) pero podría perder más con una 2da. queja que ocurrirá durante 2024.

Nottingham Forest también es objeto de una queja de violación del PSR y enfrenta la posibilidad de una deducción de puntos.

Tras su ascenso antes de la temporada 2022 / 2023, el propietario del Forest, Evangelos Marinakis, gastó dinero cuando el club rompió el récord de más transferencias (21) por parte de un equipo de la Premier League en la ventana de cierre de temporada.

"Marinakis tiene mucho dinero para financiar su equipo, pero no se lo permiten", declaró Textor. “Si gasta demasiado y haces lo que reclaman los fanáticos, ¿viene alguien y le quita puntos? Eso no está bien."

“La sostenibilidad debe tener que ver con la calidad de su balance, no con los índices de pérdidas y ganancias (P&L). No hay nadie que realmente piense que eso tiene sentido”.

