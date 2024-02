Escándalo en Inter de Porto Alegre: Denunciaron a la mascota por acoso

En redes sociales, denunció que su caso es uno más contra las mujeres que, como ella, “intentan hacer su trabajo en el fútbol y sufren a unos idiotas que son unos delincuentes”. “Iré hasta el final para que ninguna mujer pase por esto”, garantizó la periodista, quien declaró haber sentido “pavor” e “incredulidad” por lo sucedido.

ESCANDALOENINTERDEPORTOALEGREDENUNCIARONALAMASCOTAPORACOSOFOTO2.jpg Imagen de la periodista Gisele Kümpel que denunció por acoso sexual a la mascota de Inter de Porto Alegre durante el duelo frente a Gremio en el Campeonato Gaúcho.

¿Qué fue lo que dijo Inter de Porto Alegre?

Inter de Porto Alegre deberá colaborar y entregar las imágenes grabadas por las cámaras del estadio por expreso pedido de las autoridades, además de los datos que identifiquen a la persona que actúa como mascota del equipo en cada partido.

“Pondrá a disposición imágenes de su circuito de seguimiento para esclarecer los casos. Tanto los incidentes de lanzamiento de sillas por parte de hinchas visitantes como la denuncia registrada por una prensa. El profesional (la mascota) será supervisado por el club para adoptar las medidas oportunas”, informaron desde el club colorado.

El video con el que Gisele Kümpel denuncia acoso sexual de parte de la mascota del Inter de Porto Alegre:

“Yo quería estar en la conferencia de prensa de Renato (Portalippi, el técnico de Gremio), pero vine a la Policía Civil para hacer la denuncia y pedir representación contra la mascota de Internacional. Voy a pedir una medida de protección para cuando tenga que volver a cubrir un partido en el estadio de Internacional. Fue una medida bien restrictiva y él estaba cerca de mí detrás en el gol y cuando vino la jugada del penal, yo me alejé unos dos metros porque él ya me estaba torturando y después que Inter hizo el gol, en vez de festejar con su hinchada, él resolvió abrazarme y darme un beso, como si mi cuerpo estuviese allí y algún tipo de disposición o como si él pudiera hacer eso sin mi permiso. Entonces está registrado en la comisaría por esta denuncia y va a tener distancia (de ahora en adelante)”.

En Inter de Porto Alegre milita un jugador denunciado por acoso

En el Internacional milita el lateral español Hugo Mallo, quien será juzgado el próximo 11 de julio en Barcelona, acusado por un presunto abuso sexual a una mujer que trabajaba como mascota del Espanyol el 24 de abril de 2019, en el partido entre el equipo catalán y el Celta de Vigo.

Según la denuncia presentada ante la Policía, el futbolista, entonces en el conjunto vigués, “introdujo las manos bajo el disfraz y le hizo tocamientos en los pechos” durante el habitual saludo entre los jugadores de ambos equipos. Mallo negó “categóricamente” la acusación.

Inter de Porto Alegre Coudet venció a Gremio en el clásico gaúcho

Inter de Porto Alegre, dirigido por el argentino Eduardo Coudet, le ganó como local de forma agónica a Gremio por 3 a 2, en encuentro válido por la décima jornada del Campeonato Gaúcho. El equipo del ex Racing Club comenzó en desventaja por un gol en contra del zaguero Renê Rodrigues Martins (15m. PT), para que luego iguale el mediocampista Mauricio Magalhães (26m. PT).

El volante paraguayo Mathías Villasanti (ex Temperley) volvió a poner al frente a Gremio (11m. ST), pero el ingreso del delantero nacional Lucas Alario, a los 18’ del complemento, inició la remontada local. En la primera pelota que tocó, el ex River Plate ejecutó una media vuelta dentro del área e igualó el desarrollo al minuto de ingresar, para que el enganche Alan Patrick confirme la victoria al convertir un penal cometido por el defensor y capitán Walter Kannemann (ex San Lorenzo), en el cuarto minuto de descuento.

En el conjunto del Chacho, además, fue titular el zaguero Fabricio Bustos (ex Independiente), mientras que en la visita hizo lo propio el arquero Agustín Marchesín (ex Lanús), en tanto que el delantero Cristian Pavón (ex Boca Juniors), ingresó en el segundo tiempo. Inter se afianzó como líder del certamen estatal con 25 unidades, 5 por encima de su escolta Gremio, a falta de una jornada para terminar la primera fase.