Inseguridad en Lanús: Reconocido periodista deportivo fue agredido

Felipe Peña Biafore anotó para Lanús a los 64' y le dio la victoria transitoria a los locales. No obstante, en la agonía del encuentro (96'), Milton Giménez convirtió de cabeza luego de un lateral al área. 1-1 el clásico del Sur.

Inseguridad en Lanús: esta vez la sufrió Gonzalo Cardozo

Gonzalo Cardozo sufrió la agresión y el 'patoteo' de tres inadaptados hinchas de Club Atlético Lanús cuando grababa su típica reacción al partido junto a otros fanas allí presentes.

El corresponsal, que hace un tiempo fue despedido de ESPN, se encontraba en las afueras del Néstor Díaz Pérez aguardando por la salida del público para luego entrevistarlos. Allí pudo conseguir algunos varios testimonios.

image.png Gonzalo Cardozo y otro tipo de hacer periodismo deportivo. Se convirtió en un clásico para el público argentino. (Foto: Captura).

Fue así que, entre tanto enojo declarado de los hinchas hacia el árbitro Darío Herrera -por medio del micrófono de Cardozo-, un grupo reducido de violentos lo atacó. "Después en la edición hacés cualquier cosa", le dijeron a Gonzalo. "No edito los videos. Un año sin editar videos", respondió.

Y fue allí que intercedieron unos pocos a los empujones y a los gritos contra el periodista.

En 'X' publicó su descargo:

Gente, se pudrió todo en Lanús. Se la agarraron conmigo o por el resultado o porque dicen que edito (jamás) los videos o porque soy supuestamente anti Lanús (a un abismo de eso). Gracias igual a los que aparecieron para bancar y separar y valoran el laburo Gente, se pudrió todo en Lanús. Se la agarraron conmigo o por el resultado o porque dicen que edito (jamás) los videos o porque soy supuestamente anti Lanús (a un abismo de eso). Gracias igual a los que aparecieron para bancar y separar y valoran el laburo

En su canal de Youtube, Cardozo afirmó haber pasado "un momento de mierda".

Cardozo fue víctima de la inseguridad en Lanús por partida doble, ya que sufrió el robo de una gorra que llevaba puesta, pero que después recuperó según indicó en redes sociales.

"No sé si me estará leyendo pero gracias al policía que caminó una cuadra y me alcanzó la gorra que me habían robado".

