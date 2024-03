Gabriella Gáspár podría quitarle el pasaporte a Neymar Jr.

"Si hay algo que no está funcionando bien en tu vida, encontraremos una solución. Y si ya tienes la dirección, simplemente no te atreves a empezar... entonces te añadiré coraje. En mi experiencia, el segundo es necesario con más frecuencia que el primero. No soy el mejor entrenador que puedas encontrar, pero puedo entusiasmarme mucho con el objetivo que es importante para ti y puedo inspirarte mucho. Está el futuro "predeterminado" y está lo que valoras en ti mismo. Estoy totalmente a favor de que suceda lo último. El objetivo en el que no había pensado antes se vuelve creíble y alcanzable. Suena bastante bien, ¿verdad? Si lo que leíste te hizo pensar aunque sea un poquito, estamos lidiando entre nosotros".

Dani Alves

Contrasta la negativa de Neymar Jr. a pagar ese monto y otorgar el reconocimiento con su dadivosidad con su ex compañero Dani Alves condenado por violación. La disputa judicial de Neymar Jr. y una de sus ex novias sorprende con la decisión de Neymar Jr. de respaldar financieramente para conseguir mejorar su situación en el caso de violación de una joven en una disco de Barcelona (Catalunya, España).

Luego de que se anunciara la sentencia para el exlateral por violación, se conoció que "la familia de Neymar Jr.", hoy día delantero del equipo saudita Al-Hilal pero en rehabitliación por lesión, le envió dinero a Dani Alves para que pudiera pagar la compensación económica a la víctima (150.000 euros) y dispuso que uno de sus abogados asistiera al ex jugador.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya declaró a Dani Alves culpable de agresión sexual y lo condenó a 4 años y 6 meses de prisión. Además, los magistrados incluyeron en la resolución que el brasilero debería pagarle 150.000 de euros a la víctima y debía depositar otra suma como multa para reducir su tiempo tras las rejas, donde se encuentra hace más de 1 año.

Si bien el exdefensor lateral tuvo una exitosa carrera futbolística en Europa y Brasil, en los últimos años comenzó a tener serios problemas económicos porque sus cuentas bancarias fueron embargadas por falta de pago en la manutención de sus hijos.

Al no poder disponer de su fortuna, y estar condenado por violación, irrumpió "la familia de Neymar Jr." al rescate.

Dani Alves Dani Alves.

150.000 euros

Según el medio brasileño UOL, la familia de Neymar Jr. le entregó todo o una parte importante de los 150.000 euros de resarcimiento de Alves a la joven de 23 años que fue violada.

Ahora se conoce que ese resarcimiento económico fue decisivo para que los jueces decidieran reducir la pena que habían pedido la Fiscalía, cuando el dinero de la “mitigación para reparar los daños causados” fue depositado en la previa al juicio.

Además, uno de los abogados defensores de Alves fue Gustavo Xisto, que es uno de los representantes legales de las empresas de Neymar padre. La aparición de Neymar padre explicaría lo de "la familia Neymar".

Neymar padre

Esta información fue confirmada por el diario O’Globo, medio con el que habló el padre del delantero a principios de enero:

“La familia nos pidió ayuda. Daniel no tenía dinero para defenderse y el plazo para pagar la defensa se estaba acabando”.

“Hasta la fecha, la presunción de inocencia es válida en todo el mundo. O participamos en un juicio público y previo al linchamiento, o intentamos ayudar a un amigo y dejar que los tribunales decidieran el destino de Daniel”.

En cambio "la familia de Neymar Jr." no aceptó negociar con Gabriella Gáspár cuando su abogado se contactó ante el silencio del jugador.

gabriella-gaspar-e-neymar_widelg.webp Años atrás, Gabriella Gáspár y Neymar Jr.

El fallo

El siguiente fue el texto del fallo contra Dani Alves:

"El tribunal de la sección 21ª de la Audiencia Provincial de Barcelona condena al deportista Daniel Alves a 4 años y 6 meses de prisión por violación, al apreciar el tribunal reparación del daño al depositar el acusado indemnización desde la fase inicial de la instrucción; libertad vigilada por tiempo de 5 años, que se aplicarán una vez cumplida la pena de prisión; prohibición de acercarse al domicilio o lugar de trabajo de la víctima a menos de 1.000 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de 9 años y 6 meses; así mismo, se le condena a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo, cargo público, profesión u oficio relacionados con menores de edad por tiempo de 5 años, a aplicar una vez cumplida también la pena de prisión; indemnización de 150.000 euros por el daño moral y las lesiones; a la pena de 2 meses de multa con una cuota diaria de 150 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del artículo 53 del Código Penal por delito leve de lesiones; y al pago de las costas procesales".

----------------------

+ Noticias en Golazo24

Paulo Dybala y Leandro Paredes gozan su presente en Roma

Liverpool FC pudo haber sido Latinoamérica FC en su goleada por Europa League

Barcelona-Mallorca, Nápoli-Torino entre los destacados del viernes (8/3)

Copa de la Liga: Independiente-River, Central-Instituto los destacados del sábado