En Brasil es Red Bull, en Europa es Athletic Club, en Argentina es Talleres

Extremos: Liverpool FC e Inter de Milán

El Liverpool ocupa el 1er. lugar en la tabla de la Premier League con una edad promedio de 22 años, desde 2019.

Durante los últimos 5 años, la mayoría de los fichajes del Liverpool han sido jugadores juveniles que eventualmente reemplazaron al entonces equipo ganador de la liga de campeones, que estaba lleno de talento, con muchos de los jugadores que todavía están en la plantilla a día de hoy.

Por otro lado, el Inter de Milan tiene la edad de reclutamiento de mayor edad en las 5 grandes ligas, 28 años, lo que representa una estrategia comercial de utilizar jugadores más experimentados por períodos de tiempo más cortos, tales como el veterano defensa Francesco Acerbi y el portero Yann Sommer.

Tal como era de esperar, el informe sugiere que la mayoría de los equipos que reclutan jugadores mayores tienen su sede en Qatar, China y Brasil, países conocidos por incorporar jugadores al final de su mejor momento en Europa. En el caso de Brasil, para un tan esperado regreso a casa.

brasil.png Detrás del Red Bull Bragantino, que en 2024 debuta en torneos de Conmebol, viene el líder regional, Palmeiras.

El equipo qatarí Al-Gharafa ocupa el último lugar de la tabla como el único equipo en cualquiera de las 48 ligas con una edad promedio de reclutamiento de más de 30 años.

En la Argentina, Talleres de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza, son casos a destacar. Luego, River Plate.

argentina.png Bien por Talleres y Godoy Cruz pero el promedio de edad es más alto que los equipos de Red Bull.

Un diamante

Ya que estamos: Cavan Sullivan, el estadounidense de 14 años por el que Manchester City pagará US$ 2 millones. En diciembre, en el desierto de Arizona, los mejores jugadores jóvenes de USA se reunieron para competir en el MLS Next Fest, un torneo de fin de año para todas las academias (semilleros) de la MLS (Major League Soccer).

Los juegos estaban llenos de cazatalentos, agentes y directivos, pero en el evento 2023 todos hablaban de Cavan Sullivan, de 14 años, del Philadelphia Union.

Manchester City llegó y acordó los términos de la transferencia del centrocampista ofensivo zurdo. Sólo queda por liquidar en su totalidad la indemnización final al Philadelphia Union.

El City pagará US$ 2,1 millones (£ 1,7 millones) por adelantado por Sullivan, que aún no ha firmó un contrato profesional. Si se activan todos los bonos, la tarifa podría acercarse a los US#$ 5 millones. Philadelphia Union conservará una importante cláusula de venta.

Sullivan llamó la atención del City en España en abril 2023, cuando anotó 2 goles para la selección sub-15 de USA contra Inglaterra. Sam Fagbemi, jefe de reclutamiento de la academia del City, estuvo presente en el partido en San Pedro del Pinatar.

Parte del acuerdo alcanzado entre el City y el Union es que Sullivan permanezca en USA hasta que cumpla 18 años, la fecha más temprana posible en la que un club de la Premier League puede fichar a un talento extranjero. Enero de 2028 es la primera ventana de transferencia en la que Sullivan podría hacer el movimiento.

El acuerdo permite una alternativa: que pueda mudarse a Girona en España o Palermo en Italia, 2 clubes del City Football Group (CFG), cuando tenga 16 años o 17, ya que tiene pasaporte alemán y puede entrenar y jugar en un club europeo.

Sullivan ya entrenaba con el Borussia Dortmund de la Bundesliga desde los 12 años, pero un cambio en el reglamento puso fin a esto.

Fuentes del City advierten que otros talentos estadounidenses que han sido anunciados como la próxima gran novedad en el fútbol mundial.