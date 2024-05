El Gobierno de CABA multó a un hincha de River y va por los barras

Las sanciones aplicadas por CABA

Tras la revisión de cámaras y la comprobación de la identidad, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicó las sanciones correspondientes: “Luca Squilarro, socio del Club mayor de edad que había comprado su ubicación en la platea Belgrano baja, ingresó al campo e intentó acercarse al jugador Franco Armani, cuando fue interceptado por personal de seguridad “, se informó mediante el comunicado oficial al respecto.

“Squilarro fue sancionado con derecho de admisión por dos años, período en el que no podrá ingresar al Mâs Monumental ni a ningún otro estadio del país “, añade la notificación, detallando el castigo para el joven.

Por otro lado; la Gobernación detalló la pena para el padre del menor que también se coló en el campo de juego: “Nicolás Ruiz, padre del menor que ingresó al campo, recibió la sanción por el hecho cometido por su hijo y fue sancionado con derecho de admisión por dos años. Además, su ticket transferible no podrá volver a ser utilizado por un período de dos años “, se lee.

"Sabía que me iban a dar derecho de admisión"

El chico que llegó hasta Franco Armani habló con TyC Sports y contó detalles íntimos de su irrupción en el campo de juego del Mâs Monumental.

Al ser consultado sobre el contenido de la carta que le entregó al Pulpo, contó que esta decía que lo quiere "mucho". "Le agradecí todo lo que hizo por River desde principios de 2018, y le di dos cosas que usaba yo de cábala para ganar la quinta Copa Libertadores", confesó.

Los dos objetos que le dejó al Campeón del Mundo se tratan de un escudo de River y de la imagen de una virgencita. Además, el simpatizante contó que el propio futbolista le pidió a los empleados de seguridad que lo dejaran saludar al chico, narró el mencionado medio.

"Le puse mi Instagram (@lucasquillaro_) y mi teléfono para que me contacte", agregó el hincha, que además se lamentó por la sanción que recibió y que le impedirá ingresar al Monumental y a cualquier otro estadio del país por los próximos dos años: "Ya sabía que me iban a dar derecho de admisión, pero tenía entendido que era un año y no dos".

Bullrich va por la barra

El Gobierno de Javier Milei promete mano dura contra los barrabravas a lo largo y ancho del país. Con Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad, el panorama es crudo para los violentos. Y mucho más considerando la resolución conocida contra 'La 12'...

Bullrich le aplicó derecho de admisión a 57 barrabravas de Boca Juniors, dentro de los que se encuentra Rafael Di Zeo, líder de dicha histórica facción.

image.png Bullrich vetó a Rafa Di Zeo de todo estadio en la Argentina.

La medida fue impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación a través de la Resolución 327/2024, publicada en el Boletín Oficial, donde el Gobierno aplicó la “Restricción de Concurrencia Administrativa” a todo evento deportivo en todo el territorio nacional.

La determinación destaca que dicha cartera “entiende en el diseño, aplicación de políticas y estrategias para el control de la seguridad en espectáculos futbolísticos, generando competencias de prevención de la violencia en los mismos y coordinando las acciones necesarias con las áreas de la Jurisdicción competentes, como también en las operaciones policiales interjurisdiccionales o entre las instituciones que integran el Sistema Federal de la Seguridad en lo referente a los espectáculos deportivos y otros eventos masivos, desarrollando circuitos estratégicos para el accionar de las Fuerzas de Seguridad Federales y de las distintas áreas del Ministerio con otros organismos estatales”.

