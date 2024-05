Eduardo Domínguez decidió respaldar públicamente a Tiago Palacios

Domínguez se refirió a la juventud del jugador y dijo: “Es un chico que se puede equivocar como todos nos equivocamos". Luego agregó: "les digo que miremos para adentro, porque yo siento que no hay peor, no sé si acusación, cuando uno siente por uno que estuvo mal. Uno se va a dormir y sabe que actuó mal”.

Luego se refirió a como actuó el jugador una vez que se consumó el hecho: "tiene la valentía de pedir perdón. El próximo paso será pensar antes de hacer las cosas"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/juegosimple__/status/1787888318572593444&partner=&hide_thread=false “Tiago Palacios tuvo la valentía de pedir perdón. Nosotros lo conocemos y él sabe que se equivocó. Tiene que venir, estar con nosotros y hacer lo que más le gusta. No hizo nada malo, se equivocó y ya está”.



Firma: Eduardo Domínguez, en conferencia. pic.twitter.com/4NRhPFFfZy — JS (@juegosimple__) May 7, 2024

Por último, el ex DT de Huracán habló sobre la posibilidad de que el atacante vaya a Bolivia para el encuentro ante The Strongest: “Si está en condiciones va a viajar, por la contención que tiene que tener y que le tenemos que dar. Tiene que estar tranquilo que por suerte no pasó nada con otras personas ni le pasó nada a él."

The Strongest vs Estudiantes

El campeón de Copa de la Liga enfrentará al The Strongest boliviano el jueves 9 de mayo a las 21 horas (Argentina). El grupo C está muy parejo y el partido en la altura es de los considerados "perdibles". Aún así, Estudiantes viene con el envión de haberse consagrado campeón y en Copa Libertadores todo puede suceder.

image.png Panorama del grupo C

