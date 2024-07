De Kylian Mbappé a Dani Carvajal, alerta para Luka Modric

Al escucharle, Andrea Levy, política del PP (Partido Popular) y también colaboradora de ‘Todo es mentira’, ha rebatido el argumento de Emilio con estos términos: «Me parece que saludar al Presidente dándole la mano es absolutamente respetuoso. No sé si alguien quiere hacerle una genuflexión al Presidente del Gobierno…».

Justo cuando estaba pronunciando esa frase, Marta Flich ha intervenido y le ha cortado para confrontar su punto de vista.

«Hombre, si me queréis recuperar la imagen… para que veamos que entre la genuflexión y el respeto hay una diferencia«, ha empezado diciendo la comunicadora de Mediaset. «Si me podéis recuperar la imagen, para que podamos apreciar lo que hizo Carvajal cuando fue a Moncloa. Saludó yo creo que con desprecio a ojos de todo el mundo al Presidente del Gobierno ejerciendo como representante de La Roja. Valoradlo vosotros», ha aseverado, dejando cristalino lo que piensa de toda la polémica.

«Bueno, a lo mejor era su oportunidad de decirle al Presidente del Gobierno lo que piensa y lo que también piensan muchos españoles», ha replicado Andrea Levy a Marta Flich.

«Si Carvajal pensó que era el momento para decirle lo que pensaba, se equivoca. Porque ahí Carvajal no era Carvajal, era un representante de la Selección Española y tenía que haber elegido otro momento. La Selección Española representa a todos los españoles, no solamente a los que votan lo que le gusta a Carvajal», ha rematado Emilio Delgado".

DANIEL CARVAJAL RAMOS#EuroRTVE #EURO2024 https://t.co/yrmqu5Em2s pic.twitter.com/gPPxH9SKSw — Teledeporte (@teledeporte) July 15, 2024

La contradicción de Carvajal

Carvajal simpatiza con ideas de lo que en España se llama "de derechas", y en otras culturas se califican tal como "conservadoras". Hay una puja incesante entre el socialismo democrático español, que lidera el citado Pedro Sánchez, y los opositores "de derechas", tanto en su vertiente moderada (Partido Popular) como extrema (VOX, con la que simpatiza el presidente argentino, Javier Milei).

Mbappé, cercano a las ideas de 'centro' del presidente Emmanuel Macron, realizó en al menos 2 oportunidades un pedido de no votar por "la derecha" en Francia, cuyo ícono es Marine Le Pen.

Esto ocurrió durante la Eurocopa, jugada en Alemania, y Carvajal fue consultado en rueda de prensa acerca de los dichos de Mbappé, porque los periodistas entendieron que el español podría simpatizar con Le Pen, y en la temporada 2025/2025, Carvajal y Mbappé serán compañeros en el Real Madrid. Muy racional la inquietud de los periodistas que comprenden que los deportistas también participan de los ritos y obligaciones de una sociedad democrática.

Dani Carvajal dijo: “Yo, como jugador, me mantengo al margen de mi ideología política. Lo he hecho en toda mi carrera y lo voy a seguir haciendo. Al final el voto de cada uno es privado. Si él piensa que es lo correcto y lo que debe hacer, adelante. Yo lo único que quiero y deseo es que tengamos un país que prospere, un país en el que no sintamos seguros, un país en el que se reduzca el paro y un país en el que seamos todos felices y poder ir por el mundo con nuestra bandera bien alta presumiendo de que tenemos si no el mejor uno de los mejores países del mundo”.

Lo que se cuestiona a Carvajal es doble:

Él dijo: "Yo, como jugador, me mantengo al margen de mi ideología política" pero en su desaire a Pedro Sánchez hizo lo contrario a lo que había afirmado .

. Su acción fue en una ceremonia institucional, cuando él ejercía la capitanía de toda la Selección de España o sea que él representaba a todos sus compañeros, entre quienes algunos podían pensar diferente, quizás; y también los intereses de la Federación Española de Fútbol.

Carvajal provocó un enorme debate en redes sociales y recibió críticas considerables, lo que le adjudicó un protagonismo divisivo cuando debía representar el rol de "capitán de toda España".

Embed Carvajal y su apoliticismo selectivo. Para Mbappé, silencio con Le Pen. Para él, desprecio a Pedro Sánchez. En @ElHuffPost pic.twitter.com/EYzAaE0zlm — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) July 16, 2024

Lo de Mbappé

Las expresiones de Mbappé pidiendo el voto contra Le Pen comenzaron cuando le pidieron una opinión acerca de declaraciones de su compañero de selección, Marcus Thuram, quien había pedido sumar votos para que no ganara Reagrupamiento Nacional, el frente electoral que incluye a la formación de Le Pen.

Probablemente la pregunta de los periodistas tenía el propósito de lograr que Mbappé tomara distancia de Thuram. Sin embargo, él dijo: “Yo quiero libertad, tolerancia y respeto (…) Tenemos libertad de expresión para hablar y yo me alineo con él. Estoy de acuerdo”.

Estoy contra los extremos, contra los que dividen. Hay jóvenes que se abstienen; y tengo un mensaje para ellos: su voz cambia las cosas. Quiero estar orgulloso de defender a un país que defiende estos valores. No quiero un país fragmentado, no quiero división, sino diversidad y respeto. Estoy contra los extremos, contra los que dividen. Hay jóvenes que se abstienen; y tengo un mensaje para ellos: su voz cambia las cosas. Quiero estar orgulloso de defender a un país que defiende estos valores. No quiero un país fragmentado, no quiero división, sino diversidad y respeto.

Embed | El ganador de la Copa del Mundo 2018 y perdedor en 2022, Kylian Mbappé, llama a votar en contra de la derecha de Marine Le Pen en Francia: "No quiero representar a un país que no se alinee con mis valores". pic.twitter.com/kIESkbei3k — La Derecha Diario (@laderechadiario) June 16, 2024

Él insistió en su apelación a los jóvenes, público sobre el que podría tener más predicamento: “Ellos pueden marcar la diferencia en las elecciones y los extremos están llamando a la puerta, por eso quiero llamar su atención. Tenéis que ir a votar. Sé que mi voz es escuchada por ustedes. Queremos respeto, queremos diversidad y cada voto cuenta en esto. Espero que se haga una buena elección en las urnas y estemos orgullosos de vestir esta camiseta el próximo 7 de julio”.

Marine Le Pen le respondió con ironía a Mbappé pero luego ella perdió el balotaje francés. Semanas antes, Pedro Sánchez había frenado al PP y VOX.

Embed Le Pen responde a Mbappé por pedir el voto de forma reiterada a la izquierda: “Estamos hartos de aceptar lecciones de multimillonarios que viven en el extranjero y no sufren la pobreza y la inseguridad”.https://t.co/dNDC0C0MOQ pic.twitter.com/xHrmbxJ3ge — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) July 5, 2024

Modric

El capitán del Real Madrid tendrá que estar vigilante no solo a los comentarios sino a las especulaciones.

Puede hacerlo porque no sólo tiene predicamento sino historia. Él vivió la guerra civil en los Balcanes, por colapso de Yugoslavia en 1991, a partir de la declaración de independencia de Eslovenia y Croacia respecto de Serbia.

Fueron años sangrientos, terribles, una advertencia a las consecuencias de qué sucede cuando ganan los nacionalismos extremos.

A la labor de Modric quizás no le ayude el contexto de una España de ánimos exasperados, en una Europa de rupturas crecientes. El fútbol, aún cuando sea una actividad profesional jugado por deportistas millonarios, será puesto a prueba.

