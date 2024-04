Con Wrexham, Gatorade va del fútbol americano al fútbol global

Embed - Bienvenidos Al Wrexham | Tráiler Oficial | Star+

Libras, euros, dólares

Desde el lanzamiento de 'Welcome to Wrexham', en agosto de 2022, el club de 4ta. división ha vendido merchandising por 360.000 libras esterlinas (420.000 euros) a través de su tienda física y online. En la temporada anterior había facturado 59.674 libras (68.900 euros).

El club facturó un total de 6 millones de libras (7 millones de euros), 5 veces más que el año anterior, lo que no evitó pérdidas de 2,9 millones de libras (3,4 millones de euros), según The Athletic.

Un acierto fue la venta del 'naming right' del estadio Racecourse Ground a STOK Cold Brew Coffee, una de las marcas de café frío más grandes y de más rápido crecimiento en USA, división de Danone North America. Es un acuerdo plurianual que ronda los 11,1 millones de libras (12,9 millones de euros).

La asistencia al ahora llamado STOK Cae Ras, ha pasado de de 100.000 espectadores en los últimos 3 años a un promedio de 201.617 personas por temporada, 65% de la ocupación del recinto, con capacidad para 15.500 personas tras su última ampliación que realizó el gobierno municipal, para acompañar la expansión.

Luego llegó United Airlines para el frontal de la camiseta a partir de 2023-2024, en reemplazo de TikTok. A United Airlines le interesó porque en el pasado verano, Wrexham realizó una gira de verano por USA, jugando contra Los Ángeles Galaxy, Chelsea FC y Manchester United, con gran impacto en los medios. Wrexham ha creado un culto de seguidores en USA gracias al streaming.

El paso en falso

Este verano (boreal) volverán a realizar su 'Wrex Coast Tour' y jugarán contra el Chelsea FC en el Levi's Stadium (de los San Francisco 49ers). También su equipo femenino irá de gira por USA.

HP (ex Hewlett Packard) solo ha firmado 2 contratos en su historia para estar en la manga de clubes de fútbol, ambos esta temporada: Wrexham y Real Madrid.

Otros: Betty Buzz, SP Energetics, M&S Food, Four Walls, Vistaprint, Ifor Williams y Wrexham Lager.

Hubo un paso en falso en la búsqueda de asociación con marcas: la marca de ginebra premium del propio Reynolds, Aviation American Gin. Vincular el deporte con el alcohol fue una decisión éticamente compleja.

Ryan Reynolds vendió Aviation American Gin a Diageo por US$ 610 millones. Y corrió a PepsiCo. a buscar a Gatorade.

Gatorade dijo estar trabajando en "innovaciones respaldados por la ciencia para apoyar a Wrexham en la ambiición del equipo de llegar a la Premier League".

La alianza Wrexham & Gatorade se estrenarán con la nueva temporada de 'Welcome to Wrexham', por FX Entertainment, el jueves 02/05.

“Estamos increíblemente contentos y honrados de darle la bienvenida a Gatorade como socio oficial del Wrexham Association Football Club. ¡Somos oficialmente bastante oficiales! Nuestra decisión del principio fue tener Aviation Gin en las botellas de agua fue imprudente y miope. Afortunadamente, nuestro equipo nos ha perdonado y ha tenido un desempeño admirable, ¡en parte gracias a Gatorade!”, afirmaron los copresidentes McElhenney y Reynolds.

A nivel deportivo, los jugadores de Wrexham accederán a la base de datos e investigación del Gatorade Sports Science Institute (GSSI) y participarán en pruebas de sudor (transpiración), para que GSSI analice los patrones de sudor y desarrolle planes de combustible (entrenamiento) personalizados para cada jugador. Los planes futuros para la asociación incluyen productos de marca compartida: botellas y toallas exclusivas de Wrexham Gx.

La historia

Gatorade fue creado por Robert Cade, Dana Shires, H. James Free y Alejandro de Quesada, que integraban un equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida.

Ray Graves entrenador del equipo de fútbol americano Florida Gators, le hizo una pregunta a Robert Cade: "Doctor, ¿por qué mis jugadores no pueden orinar después de cada juego?".

El nombre del equipo era Florida Gators (Aligátores de Florida, por sus cocodrilos), y adoptó el apodo 'the Gators'.

Cade y su equipo empezaron a realizar estudios. Durante esos exámenes, determinó que en un juego de 3 horas, cada jugador perdía hasta cerca de 8 kg. Entre el 90% y 95% de ese peso se encontraba en el agua del cuerpo que se perdía. Los jugadores al sudar, perdían los electrolitos sodio, cloruro y potasio, que no eran reemplazados, causando trastornos en el equilibrio químico en su cuerpo.

Sin embargo, la primera versión de Gatorade tenía sabor a esos químicos que se usan para limpiar sanitarios. Los jugadores lo vomitaban. La esposa de Cade sugirió que le añadieran jugo de limón.

El impulso comercial ocurrió en 1966 cuando el periódico The Miami Herald en su sección Deportes, publicó un artículo acerca de "una solución líquida que sabe como la menta y funciona como un milagro". A partir de ese entonces, la marca Gatorade llegó a la opinión pública.

En 1967, uno de los estudiantes de Cade se mudó a la Universidad de Indiana donde conversó con uno de los vicepresidentes de la compañía envasadora de frutas y vegetales de Indianapolis, Stokely-Van Camp, Inc. (S-VC), acerca de Gatorade.

Stokely-Van Camp garantizó los derechos de propiedad de Cade y sus compañeros e inició la comercialización a nivel nacional.

Gatorade

La historia fue contada por Darren Rovell en su historia de Gatorade titulada 'First in Thirst', cuenta que el primer nombre propuesta fue Gator-Aid. Sin embargo, se decidió que para comercializarlo sería mejor Gatorade.

Durante el Orange Bowl 1967, el equipo de Florida Gators (o The Gators) se enfrentó al Georgia Tech. En el medio tiempo, el entrenador en jefe Ray Graves les dio de beber Gatorade a The Gators, que ganó 27-12. El entrenador rival, Bud Carson explicó: "No teníamos Gatorade, esa fue la diferencia".

En octubre de 1969, 1 año después de la introducción comercial del Gatorade, la Administración de Drogas y Alimentos estadounidense (FDA), emitió un comunicado: a partir del 01/01/1970 quedaría prohibido el uso de ciclamato sódico en bebidas y alimentos.

En aquel 1969, un acuerdo de licencia convirtió a Gatorade en la bebida deportiva oficial de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), inédito en la historia de patrocinio deportivo profesional para la marca Gatorade.

PepsiCo.

Dr. Cade y su grupo iniciaron una investigación para sustituir al ciclamato. Lograron reemplazarlo con fructosa.

Desde 1973, el éxito provocó disputas judiciales sobre la distribución de las ganancias. Al final, Universidad de Florida recibió más de US$ 80 millones por los derechos de Gatorade entre 1973 y 2003, aplicados a su Laboratorio Whitney, en St. Augustine, y para el Instituto de Genética.

En 1983, Quaker Oats Company compró Stokely-Van Camp, y en el portfolio fue incluida Gatorade. Esto consolidó a la bebida deportiva.

Quaker Oats Company inició negociaciones con PepsiCo. y licenció la fabricación de Gatorade en mercados mundiales. En agosto de 2001, PepsiCo adquirió Quaker Oats Company, y controló la marca Gatorade.3

Hoy Gatorade es la bebida más conocida a nivel mundial pero ya tiene competidores: Powerade, All Sport, Sporade, XSport, Pocari Sweat....