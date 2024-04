Cómo ver el partido de Boca Juniors: Juega en Bolivia pero piensa en Newell`s

Él decidió ubicar en campo a un tridente ofensivo: Martín Prost, Facundo Callejo y Gustavo Alles en el ataque.

Hoy martes 02/04 el equipo tiene actividad en los altos de San Juan, para un trabajo táctico en la cancha auxiliar del 'Víctor Agustín Ugarte', y en horas de la noche queda concentrado en un hotel de la localidad.

La TV

El partido estará disponible en las pantallas de DirecTV (en el 610 y 1610 HD) y en la plataforma de TV en vivo y streaming DGO, para verlo desde cualquier teléfono celular o tablet o computadora: la empresa, que tiene los derechos exclusivos de televisación de la Sudamericana, abrirá la señal DSPORTS a todos los paquetes pospagos y prepagos durante el partido.

Esa señal no está disponible en todos los paquetes de TV satelital y de streaming pero en esta ocasión, DirecTV tomó la decisión estratégica de sí abrirlo a favor de los simparizantes de Boca Juniors.

Pero para esto hay que contratar el servicio DGO Lite por $5.400 al mes.

Hay que señalar que un partido de Copa Sudamericana tiene un precio muy superior al del abono.

Tomemos el caso de Belgrano de Córdoba:

en la Popular Artime, cada mayor paga $18.000 y cada cadete menor $9.000;

en el caso de la Platea Gasparini: Grupo Familiar, el titular paga $27.000 y el adicional más barato (cadete menor) es de $6.750;

en el caso de la Platea Ardiles, un mayor está en $40.000.

¿Serían muy diferentes los precios si Boca Juniors fuese local?

En el caso de los socios de Boca Juniors, DirecTV abrió una promoción especial para ver todos los partidos de su equipo en la Sudamericana por streaming, contratando el DGO Plan Full con un descuento del 25% por 2 meses.

boca juniors.webp Boca Juniors jugará con varios juveniles.

Newell's

En el caso del club que por ahora más le importa a Boca Juniors, Newell's Old Boys, sigue la controversia del club con el arbitraje de Fernando Espinoza, en Junín (victoria de NOB 0-1 ante Sarmiento).

Espinoza expulsó a Rodrigo Fernández en el complemento, luego un penal a favor de Newell's y, tras el partido, ocurrió un fuerte contrapunto entre el jugador uruguayo Armando Méndez y el árbitro en la zona baja.

"Quiere ser siempre el personaje (por Espinoza). A mí, cuando me saca la amarilla, me dice al lado mío: 'Al 14 lo echo en 2 minutos'. Es un payaso. Yo también con 2 tarjetas en la mano soy guapo. Pero afuera, no creo", diijo Méndez a Paso a Paso, de TyC Sports. Y agregó: "Después de que me sacó la amarilla me siguió mirando a ver mi reacción. Es un mala leche, un soberbio".

Espinoza le contestó a Méndez: "No tuve relación con Méndez. Lo amonesto por protestar. Así como hablo con todos los jugadores, es libre de declarar. Sé que esto es fácil de agarrar y usarlo (por el micrófono). Yo lo uso para justificar el arbitraje. Después, ellos pueden hablar lo que quieran".