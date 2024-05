Brian Fernández lucha contra las adicciones y pide: "Sacame de este pozo"

Tras el episodio ocurrido en octubre de 2022, cuando fue hospitalizado por un cuadro de brote psicótico después de ser arrestado por arrojar piedras a un colectivo y de recibir un tratamiento por su adicción a las drogas, Fernández volvió a Colón con la esperanza de incorporarse al primer equipo.

BRIANFERNANDEZLUCHACONTRALASADICCIONESYPIDESACAMEDEESTEPOZOFOTO1.jpg Brian Fernández, actual futbolista de Almirante Brown, había dejado un alarmante mensaje en su Instagram y, ahora, lanzó un mensaje: “Dios sacame de este pozo”.

Sin embargo, el sueño no duró mucho cuando el entonces entrenador del equipo, Néstor “Pipo” Gorosito, decidió separarlo del plantel profesional luego de 2 faltas consecutivas a los entrenamientos. En una conferencia de prensa el DT explicó: “Brian Fernández faltó a dos entrenamientos. No tenía permiso. Le dije que le daba una oportunidad y le di dos... ya está. Tiene que hablar con la gente del club para ver cómo sigue. Yo no soy psicólogo, le debo dar prioridad al grupo”.

Gorosito luego de que confirmó que el futbolista no entrenará con el plantel profesional declaró que “le pasó muchas veces. Hablé con él como padre, como pibe de barrio que también es. Es un tema que debe resolver él. No puedo decir algo para lo que no estoy capacitado”.

Brian Fernández lucha contra las adicciones

En enero de 2024, Brian Fernández se sumó a Almirante Brown después de realizar una serie de tratamientos para combatir sus adicciones. De hecho, en noviembre de 2023 ofreció una entrevista en la que explicó en detalle su proceso de rehabilitación.

Fernández compartió su experiencia sobre los centros en los que estuvo y la complejidad de la vida cotidiana: “Son buenos. De a poco voy a ir sumándole cosas para estar mejor, es un trabajo diario que a veces se pone difícil, con una mano en el corazón”, contó en charla con ESPN y afirmó con determinación: “Tengo muchas ganas de vivir y estar bien”.

Brian Fernández forma parte del plantel de Almirante Brown

Actualmente, Brian defiende los colores de la Fragata, que lo sumó a principios de este año y le hizo un contrato hasta finales de 2024. Su anterior equipo había sido Morelia de México.

La dirigencia del equipo mexicano decidió rescindirle el vínculo por “incumplimiento de contrato” tras un episodio que él mismo admitió como “una falta” en un comunicado en redes sociales.

