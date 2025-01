Veterano de guerra, abogado y creyente, el Presidente que admira Donald Trump

El 20/01/2025, en su discurso de toma de posesión, dijo Trump: "El presidente McKinley hizo muy rico a nuestro país a través de aranceles y talento (era un hombre de negocios nato) y le dio dinero a Teddy Roosevelt para muchas de sus grandes cosas, incluido el Canal de Panamá, que fue tontamente entregado a Panamá."

Uno de los primeros decretos de Trump informó: “En 1917, nuestro país honró formalmente la memoria del presidente McKinley al nombrar el pico más alto de América del Norte en su honor. Sin embargo, la Administración Obama [renombró la montaña] en 2015. En un plazo de 30 días, el Secretario del Interior debería restaurar el nombre 'Mount McKinley'.

Obama lo había rebautizado Denali, nombre que proviene de las lenguas originarias de Alaska, y significa "El más grande". Trump no comulga con la reivindicación de los pueblos originarios.

mt-mckinley-renamed-denali.jpg Monte McKinley.

La campaña

McKinley fue legislador y luego gobernador de Ohio en 1891, derrotando al demócrata James E. Campbell. En 1893 fue reelegido, venciendo a Lawrence T. Neal. La clave de su gestión fueron las leyes para aumentar la seguridad en el transporte público de trabajadores.

En 1896 McKinley cesó como gobernador, y con el apoyo de su amigo Marcus Alonzo Hanna millonario por el hierro y el carbón, y también banquero, comenzó una campaña para llegar a la Casa Blanca por el Partido Republicano. Hanna no había podido hacer presidenciable al senador John Sherman. Pero decidió insistir con alguien más joven.

McKinley dirigió el proselitismo desde su casa en Canton, Ohio (su Mar-a-Lago). El jefe de campaña fue Hanna. McKinley basó su discurso de campaña, en fomentar la industria y la banca para garantizar la prosperidad: así obtuvo apoyos en zonas obreras y de minorías étnicas, hasta entonces feudos del Partido Demócrata.

Hanna invirtió US$ 3,5 millones (equivalente a US$ 121,3 millones en 2025), y desarrolló innovadoras maniobras publicitarias para difundir el discurso de McKinley, quien ganó por un amplio margen.

A un ritmo de gasto que excedía al de sus oponentes en una proporción de 20 a 1, sus 1.400 trabajadores asalariados inundaron el país con millones de panfletos que prometían prosperidad continua con McKinley. Hanna logró frenar el atractivo del rival, William Bryan, con un bombardeo continuo de carteles y propaganda que precedieron y siguieron a Bryan en cada parada de su tren de campaña.

Hanna: “Dos cosas importan en política. La primera es el dinero. No recuerdo cuál es la segunda”. ¿Elon Musk?

McKinley le pagó haciéndolo senador, la gran ambición de Hanna.

McKinley instaló el patrón oro y apoyó la idea de construir un canal transoceánico a través de Panamá. El problema de McKinley frente a la historia es que casi no tuvo 2do. mandato, por su asesinato, y luego lo eclipsó su sucesor, Theodore Roosevelt.

Trump rescata de McKinley su proteccionismo e imperialismo.

Mark-Hanna-1903.webp Marcus Alonzo Hanna.

El Gobierno

Antes de ser elegido presidente, McKinley era un congresista que luchó por aranceles más altos sobre los bienes importados: la legislación aprobada en 1890 aumentó los impuestos a las importaciones entre 38% y 49,5% y se la conoció como Ley McKinley.

Los críticos dijeron que beneficiaba a las grandes empresas (como las de Hanna) y encarecía el consumo popular. En un contexto de creciente descontento, los republicanos perdieron la mayoría en el Congreso frente a los demócratas y, 2 años después, la Presidencia.

Pero McKinley se convirtió en gobernador de su estado natal de Ohio, y cuando fue Presidente volvió a aumentar los derechos de importación, que los demócratas habían reducido. No obstante, también logró una recuperación bursátil y agrícola.

De todos modos, en su último discurso antes de que lo mataran, en 1901, McKinley declaró: “Debemos vender donde podamos y comprar dondequiera que aumentemos nuestras ventas y producción”. Y añadió: “Las guerras comerciales no son rentables”.

Él fue quien firmó el tratado de anexión de Hawái luego de conseguir hacerlo mediante una resolución y mayoría simple, eludiendo la necesidad de 2/3 en ambas cámaras del Congreso. USA se comprometió a pagar la deuda de US$ 4 millones que tenía Hawái. ¿Hawái 1897 es Groenlandia 2025?

El acta de exclusión de la población china de 1882, fue ampliado a las islas y la inmigración desde Hawái al continente fue prohibida.

McKinley se propuso alcanzar la supremacía en los mercados mundiales.

Cuba y Filipinas

La guerra hispano-estadounidense estalló en abril de 1898 y terminó con el Tratado de París, que fue la independencia de Cuba, en 1902. Además, España cedió Filipinas, Puerto Rico y Guam.

McKinley no quiso convertir a Cuba en parte de USA sino mantener un control comercial sobre la isla.

En Filipinas, buscó instalar una base para negociar con China y posicionarse dentro de la política asiática.

McKinley:

"Yo caminaba por la Casa Blanca, noche tras noche, hasta medianoche; y no siento vergüenza al reconocer que más de una noche he caído de rodillas y he suplicado luz y guía al Dios Todopoderoso. Y una noche, tarde, recibí su orientación, no sé cómo, pero la recibí: primero, que no debemos devolver las Filipinas a España, lo que sería cobarde y deshonroso; segundo, que no debemos entregarlas a Francia ni a Alemania, nuestros rivales comerciales en el oriente, lo que sería indigno y mal negocio; tercero, que no debemos dejárselas a los filipinos, que no están preparados para autogobernarse y pronto sufrirían peor desorden y anarquía que en tiempos de España; y cuarto, que no ten emos más alternativa que recoger a todos los filipinos y educarlos y elevarlos y civilizarlos y cristianizarlos, y por la gracia de Dios hacer todo lo que podamos por ellos, como prójimos por quienes Cristo también murió. Y entonces, volví a la cama y dormí profundamente, y a la mañana siguiente mandé llamar al ingeniero jefe del Departamento de Guerra (nuestro creador de mapas) y le dije que pusiera a las Filipinas en el mapa de los Estados Unidos, ¡y allí están, y allí quedarán mientras yo sea presidente!".

Según Isaac Asimov, en 'El Libro de los Sucesos', cuando le fue anunciada la captura de Manila, McKinley tuvo que buscar las Filipinas en un globo terráqueo, pues no sabía dónde estaban las islas.

Filipinas finalmente obtuvo la independencia en 1945.

globo terraqueo.webp Según Isaac Asimov, en 'El Libro de los Sucesos', cuando le fue anunciada la captura de Manila, McKinley tuvo que buscar las Filipinas en un globo terráqueo, pues no sabía dónde estaban las islas.

Aranceles

Los aranceles de importación estadounidenses fueron altos durante todo el siglo XIX, mucho más altos a principios de siglo que al final. La recaudación por aranceles representó el 1% del PIB.

Pero la prosperidad fue por la construcción a gran escala de ferrocarriles y puertos, así como la inmigración masiva.

The New York Times aclara que McKinley fue el último Presidente que provocó que USA “se apoderase de un territorio significativo” (Filipinas, Guam y Puerto Rico, colonias estadounidenses tras la guerra hispanoamericana, que duró 110 días).

USA utilizó el conflicto con España como pretexto para la anexión de Hawái, que había permanecido independiente.

Los estadounidenses controlaron Cuba hasta 1959, cuando Fidel Castro derrocó al dictador Fulgencio Batista, respaldado por USA.

"Si quieres evitar los aranceles, construye [fábricas] aquí en USA", dijo Trump. Al mismo tiempo, periodistas y expertos advierten que los aranceles no los pagan los países que venden sus productos a USA, sino las empresas importadoras estadounidenses, que pueden trasladar sus costos a los consumidores estadounidenses.

Trump insiste en que los estadounidenses deben controlar Groenlandia y el Canal de Panamá, aunque los destinatarios de sus amenazas, Dinamarca y Panamá, son socios militares y comerciales de USA.

Trump se compara con McKinley y promete recuperar la "era dorada" de USA.

