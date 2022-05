Vangelis Papathanassiou: "Invertir en belleza no en caos"

Agregó: “Y no creo que la música sea hermosa hoy. Simplemente creo que la música es una forma de publicitar otras cosas, porque la música es muy poderosa, como una fuerza. Y luego, a través de la música, podemos publicitar lo que queremos”.

Vangelis: “Cuando la música se convierte en un producto, cuando se convierte en una industria, ¿qué tengo que decir? Cuando comencé con esto, tenía la impresión de que siendo un accesorio, que lamentablemente lo era, podría hacer cosas diferentes. Pero cuanto más exitoso te vuelves, más prisionero eres. Te conviertes en un producto… Tuve que luchar desde adentro”.

Entrevista

En diciembre de 2016, Mark Powell publicó en Prog una entrevista al "notoriamente solitario Vangelis":

No es ningún secreto que Vangelis es un hombre notoriamente reservado, que rara vez ha concedido entrevistas a lo largo de su carrera. La importancia de tal actividad rara vez le molesta, ya que su enfoque cambia al próximo proyecto creativo cuando se lanza un nuevo álbum. Sin embargo, con una impresionante caja de 13 discos, 'Delectus', en camino -que abarca todo su trabajo para los sellos Vertigo y Polydor, incluidos los álbumes de Jon & Vangelis- y con el reciente lanzamiento de 'Rosetta', su primer álbum sin banda sonora desde 'Mythodea', de 2001, Prog obtuvo una rara audiencia con el gran pero solitario hombre.

Nuestro encuentro original se pospone debido a que él está absorto en un nuevo proyecto creativo. Esto hace poco para aliviar la inquietud de que tal vez nos vayamos a casa con las manos vacías pero, afortunadamente, todo está reorganizado para la noche siguiente en su residencia y estudio en el centro de París.

Cuando nos encontramos, nos enfrentamos a un hombre de agudo intelecto, poseído por la calidez y un fino sentido del humor. Durante una cena inicial, recuerda los 14 años que pasó en Londres, su amor por la variedad de acentos británicos, la comedia británica y las películas de Ealing Studios.

“Fue un gran momento en mi vida”, se ríe. “Culturalmente era bastante diferente cuando llegué por primera vez a Inglaterra a mediados de los '70, pero aprendí a adaptarme. Viniendo de una cultura diferente, donde los cafés y restaurantes estaban abiertos hasta tarde, me sorprendió cuando me di cuenta de que la mayoría de las cosas cerraban a las 10:30 de la noche, tal como lo hacían en la década de 1970 en Gran Bretaña. En mi casa aquí en París tengo un letrero que dice Hampden Gurney Street, donde estaba ubicado mi antiguo estudio”.

Después de la cena, recibimos una invitación aún más rara a su estudio para escuchar música nueva en la que está trabajando. No hace falta decir que nos quita el aliento. Para Vangelis, sin embargo, la creación de este tipo de música es algo cotidiano. Tal como observa después de escuchar las piezas: “Es importante entender que para mí hacer música es un proceso tan natural e instintivo como respirar.

“Si una pieza musical que creo dura 6 minutos y 30 segundos, generalmente significa que me ha llevado ese tiempo crear esa pieza”, dice sobre su filosofía compositiva. “Esto se debe al sistema de registro y a la técnica que he desarrollado a lo largo de los años. Cuando es el momento y empiezo a tocar, puedo tener acceso a cualquier sonido que necesite, o mejor dicho, lo que necesite la música, de forma inmediata, lo que hace que mi trabajo sea más completo. Con este método no tengo que pasar por el proceso de mezcla porque la mezcla ocurre durante mi actuación. Es una manera muy liberadora de trabajar. A veces escucho piezas que pude haber grabado algunos meses antes y me pregunto de dónde vinieron, pero es importante seguir el momento, cuándo llegan esos momentos, y no tener miedo de cometer errores”.

'Aphrodite's Child'

Su obra más reciente es la mencionada 'Rosetta'. El 30 de septiembre de 2016 fue un día significativo en la historia de la exploración espacial. La misión de la Agencia Espacial Europea al cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko llegó a una conclusión dramática cuando la sonda espacial Rosetta se estrelló contra el cometa, sobre el cual en noviembre de 2014 había aterrizado con éxito su módulo de aterrizaje, Philae. Fue un triunfo de la cooperación internacional y los logros científicos.

El proyecto del álbum 'Rosetta' comenzó con una videollamada entre Vangelis y el astronauta de la Agencia Espacial Europea, André Kuipers, en 2014, mientras Kuipers estaba a bordo de la Estación Espacial Internacional. Inspirado, Vangelis se ofreció a componer música para celebrar la misión Rosetta.

“Mi primer encuentro con los proyectos espaciales fue cuando conocí a Carl Sagan”, dice. “Él utilizó parte de mi música en su serie de televisión Cosmos. Mis relaciones tanto con la NASA como con la Agencia Espacial Europea han sido largas. Para mí, era inevitable que algún día me uniera a este mundo científico. Siempre he considerado que la música es ciencia."

No debería pasar desapercibido que 'Mythodea', de 2001, también se inspiró en la misión Odyssey de la NASA a Marte...

La charla gira de su presente a su pasado, con la inminente llegada, en febrero, de 'Delectus'. Vangelis dijo una vez que cuando crea música, actúa como un canal a través del cual la música es "un puente del ruido del caos".

Explica: “Creo que la música está implantada en todos nosotros y que tenemos una memoria colectiva. Si estás de acuerdo con esta teoría, que para mí es un hecho, y si aceptas que, de alguna manera, hemos sido creados por la música y todos somos parte de una memoria colectiva, todo lo demás sigue. Tengo que ser claro: no estoy hablando del tipo de música que escuchamos en la radio, que es solo una ramita, sino que estoy hablando del lado científico de la música, que es un árbol, un bosque y más."

En una carrera que abarca cinco décadas, inicialmente como miembro del grupo 'Aphrodite's Child' y luego como solista, el cuerpo de trabajo de Vangelis es inmenso, superando los límites de la tecnología disponible para alcanzar niveles de brillantez creativa que muchos han tratado de emular pero pocos lo han logrado.

“Nunca me he sentido cómodo con el término 'carrera'”, reflexiona. “Hago música todos los días porque ha sido así toda mi vida y sigo haciéndolo de la misma manera. Nunca me he sentido cómodo siendo parte del 'negocio' de la música. Para mí, desde mis primeros días trabajando con compañías discográficas, ha sido un medio para crear música en mis propios términos tanto como sea posible”.

Este deseo de hacer música en sus propios términos se remonta a la época en que llamó la atención del público por primera vez como miembro del grupo griego de rock progresivo 'Aphrodite's Child'. La banda, que también contaba con el vocalista y bajista Demis Roussos, el baterista Loukas Sideras y el guitarrista Anargyros 'Silver' Koulouris, había grabado su primer sencillo en 1967 para Philips Records bajo el nombre de 'The Papathanassiou Set'.

'666'

Por recomendación del jefe de A&R en Philips Grecia, la banda decidió probar suerte en Inglaterra. La oportunidad de explorar horizontes musicales en el extranjero atrajo fuertemente a los 4 músicos y se tomó la decisión de abandonar Grecia, que entonces estaba bajo un gobierno militar de derecha. Tal como sucedieron las cosas, estos planes sufrirían severos reveses. Antes de partir, Silver Koulouris recibió sus documentos de convocatoria militar y se vio obligado a realizar el Servicio Nacional Obligatorio. Los 3 músicos restantes tuvieron que viajar a Europa Occidental sin un guitarrista.

El trío se dirigió a París, donde, después de la resolución de los problemas de permisos de trabajo británicos, se encontraron varados en Francia debido a una huelga de transporte nacional, las primeras etapas de los disturbios industriales y estudiantiles franceses de 1968.

“El primer contrato discográfico que he tenido firmado nació de la necesidad”, recuerda Vangelis. “Debido a todos los problemas en Francia en ese momento, nos quedamos varados y no teníamos dinero para sobrevivir. Ni siquiera podía llamar a mi hogar en Grecia para pedir ayuda, así que decidí llamar a Mercury Records en Francia, quienes nos ofrecieron un trato. Realmente no teníamos muchas opciones en el asunto y tuvimos que firmar un contrato para sobrevivir. Como resultado, el contrato no fue del todo bueno, pero logramos un éxito comercial”.

Al firmar con Mercury, Lou Reizner, el productor discográfico y director de operaciones europeas de Mercury Records, sugirió que The Papathanassiou Set cambiara su nombre por el más manejable Aphrodite's Child. Grabaron el sencillo 'Rain And Tears' en mayo de 1968. Se convertiría en el mayor éxito mundial de 'Aphrodite's Child'. El álbum 'End Of The World' fue lanzado por Mercury Records en toda Europa en octubre de 1968, adornado con una portada psicodélica y demostrando los lados comerciales y experimentales contrastantes de la banda. Entre 1968 y 1970, 'Aphrodite's Child' fue uno de los discos más vendidos en Europa, pero Vangelis se sentía cada vez más incómodo con la fama y la celebridad que acompañaban a este éxito.

“Nunca entendí el fenómeno de la celebridad”, dice, agitando una mano con desdén. “No estaba interesado en ser fotografiado o leer sobre mí en los periódicos”.

Kolouris regresó a la banda en 1970 y su llegada coincidió con el deseo de Vangelis de llevar a 'Aphrodite's Child' en una dirección más progresiva y experimental. Este deseo culminaría con la mayor parte del año dedicado a la escritura y grabación de un legendario proyecto de doble álbum basado en el 'Apocalipsi' del apóstol Juan en el Nuevo Testamento, con referencias a la contracultura de finales de los '60 y principios de los '70. La música del álbum '666' sería innovadora e impresionante en igual medida, pero finalmente conduciría a la ruptura de 'Aphrodite's Child' antes del lanzamiento del disco.

Hoy Vangelis sigue erizado de indignación ante la negativa inicial de Mercurio a liberar el '666'. “La compañía percibió incorrectamente que el concepto era de naturaleza blasfema”, resopla. “Se opusieron a la pieza 'Infinity', en la que la actriz griega Irene Papas brindó una voz que, aunque entusiasta e indicativa de la época, no era pornográfica, tal omo lo había considerado la compañía discográfica. Le expliqué que ella era una actriz griega famosa y seria y que su participación también era seria.

“Fue mi primera experiencia de encontrarme con el abismo que existe entre la forma en que piensa una compañía discográfica y la forma en que piensa un artista. La compañía discográfica dijo que '666' no era para nada comercial y que no podían entender lo que estaba tratando de lograr”.

Como resultado, 666 se sentó en las bóvedas de Mercury durante un año, mientras que tanto la etiqueta como Vangelis se negaron a ceder.

El Apocalipsis de los Animales

“Cuando llegó el primer aniversario de la finalización del álbum, decidí organizar una fiesta de cumpleaños para el álbum”, se ríe. “Reservé el estudio en el que habíamos hecho el disco, compré un gran pastel de chocolate y una vela e invité a todos los miembros de la banda, nuestros amigos y algunos periodistas a una fiesta donde escuchamos el disco completo. ¡Hizo una declaración!”

La fiesta también contó con la presencia de Salvador Dalí, quien calificó el disco de obra de grandeza. Finalmente, debido a la abrumadora presión artística y crítica,' 666' consiguió un lanzamiento en Francia en el sello progresivo Vertigo a finales de 1971, donde fue aclamado como una obra maestra. El lanzamiento del álbum se escalonó en toda Europa, apareciendo finalmente en el Reino Unido en junio de 1972, momento en el que 'Aphrodite's Child' ya no existía y Vangelis había comenzado a colaborar con el aclamado documentalista francés Frédéric Rossif en su innovadora serie de historia natural para la televisión francesa 'L'Apocalypse des Animaux'.

Los sonidos que Vangelis creó en la partitura de la banda sonora fueron notables, particularmente considerando que no se usaron sintetizadores en el proceso de grabación. Como compositor que más tarde se convertiría en uno de los principales exponentes de los sintetizadores, 'L'Apocalypse Des Animaux' es una visión fascinante de la capacidad de un artista para crear sonidos aparentemente imposibles a partir de cualquier instrumento, ya sea acústico o electrónico.

“En ese momento recuerdo que no teníamos ni un minuto para pensar”, recuerda. “Solíamos hacer un programa de una hora por día. Rossif fue la primera persona con la que trabajé que se dio cuenta de que la espontaneidad es la mejor manera de trabajar. Entendió la forma en que funcionaba, por lo que deliberadamente evitó mostrarme ninguna de las imágenes antes de las sesiones de grabación. Estaba componiendo y grabando mientras veía las imágenes por primera vez”.

Vangelis creó la música altamente evocadora de la serie improvisando y actuando en vivo mientras veía proyecciones de las imágenes de Rossif y restringía al mínimo el uso de sobregrabaciones, un enfoque que sigue siguiendo hasta el día de hoy. Esta forma de crear bandas sonoras le resultó natural. En años posteriores, mientras componía música para películas que incluían obras tan importantes como 'Chariots Of Fire' (Carrozas de Fuego) y Blade Runner, Vangelis nunca trabajó con códigos de tiempo generados por computadora para sincronizar su música con la imagen, prefiriendo permitir que los directores editaran su música para adaptarse al estado de ánimo. retratado en la pantalla después de haber completado su trabajo.

Yes

El primer álbum en solitario de Vangelis propiamente dicho, 'Earth', fue concebido y grabado en París y lanzado en Francia y Alemania en octubre de 1973. Una yuxtaposición de sonidos primitivos y étnicos, combinados con rock progresivo, el álbum vio una vez más a Vangelis en desacuerdo con su compañía discográfica.

“En el momento de su grabación, la música étnica se consideraba fuera de moda y los registros de Vertigo estaban preocupados por la aparición de estas influencias en cualquier álbum”, recuerda. “Pero seguí mis instintos y el álbum se completó”.

Poco después de grabar 'Earth', Vangelis hizo planes para dejar París y mudarse a Londres. Al firmar con RCA Records, haría de Londres su base creativa durante los siguientes 13 años, cuando grabaría algunos de sus álbumes más famosos.

“Escribí contratos de grabación en la década de 1970 como una forma de financiar y construir mi propio estudio para escapar de las presiones y limitaciones de grabar en ambientes estériles de estudios comerciales y no pasar por el dolor de cabeza de tener que reservar un estudio”, explica. “En otras palabras, un proceso totalmente incompatible con el flujo de la creación. Cuando construí mi estudio en Londres, significó que podía crear un ambiente que pudiera hacer felices a todos y en el que estaría feliz de trabajar”.

Tras mudarse a un apartamento en Queen's Gate, convirtió un antiguo estudio fotográfico en Hampden Gurney Street, cerca de Edgware Road, en su base creativa. La construcción de su nuevo estudio, Nemo, continuó durante los últimos meses de 1974, y el trabajo en el primer álbum de Vangelis para RCA comenzó a principios de septiembre de 1975.

“El entorno era caótico mientras estaba haciendo 'Heaven And Hell'”, revela, “pero todo el tiempo estaba motivado por el conocimiento de que tendría el entorno perfecto en el que podría trabajar”.

Lanzado en diciembre de 1975, 'Heaven And Hell' es un trabajo impresionante de ingenio y complejidad musical, dominado por un trabajo dramático de sintetizador y sorprendentes arreglos corales con el Coro de Cámara Inglés. Se convirtió en el primer álbum de Vangelis en las listas de éxitos del Reino Unido y contó con su primera colaboración con el cantante de Yes, Jon Anderson, quien proporcionó la voz para la canción 'So Long Ago, So Clear'.

Anderson había sido un admirador de la banda sonora de Vangelis para 'L'Apocalypse Des Animaux' y en 1974 visitó a Vangelis en París. Anderson recordaría más tarde:

Escuché una canción llamada 'Creation du Monde' del álbum y decidí que realmente tenía que conocer a Vangelis. Había visto fotos de Vangelis rodeado de teclados, con láseres detrás de él y decidí que realmente tenía que conocerlo. Nos mantuvimos en contacto y cuando Rick Wakeman se fue de 'Yes', pensé que Vangelis sería un gran reemplazo.

A pesar de algunos ensayos iniciales con Yes, el estilo de Vangelis no encajaba con el formato reducido de un grupo, ya que lo veía demasiado restrictivo. Sin embargo, Anderson y Vangelis permanecerían en contacto. Cuando se le preguntó sobre su experiencia con Yes, Vangelis se negó a comentar.

Con la finalización de Nemo Studios, la creatividad de Vangelis explotó. Durante la próxima década grabaría una serie de álbumes que definirían y serían pioneros en el mundo de la música instrumental y electrónica. 'Albedo 0.39', de 1976, un trabajo conceptual considerado por muchos como uno de sus mejores, lo vio empujar los límites percibidos del sintetizador como instrumento musical a nuevas dimensiones, particularmente en el fascinante Pulstar.

Además de los sintetizadores, el álbum vio a Vangelis utilizar una amplia variedad de otros instrumentos con extraordinaria imaginación y aplomo.

“Siempre he intentado sacar el máximo partido al comportamiento de un sonido”, explica. “Creo que es más importante lograr un resultado armonioso sin darle importancia a la fuente de donde proviene un sonido. ¡Recuerdo que cuando era niño ponía cadenas en el piano de mis padres solo para ver cómo afectaría el sonido! Este tipo de actitud siempre ha permanecido conmigo”.

Jon Anderson

La música de Vangelis adquiriría dimensiones aún más dramáticas cuando adquirió el sintetizador polifónico sensible al tacto Yamaha CS-80, el instrumento con el que está más asociado. El sonido dominaría álbumes como 'Spiral', 'China' y su trabajo en los álbumes de Jon & Vangelis, e informaría bandas sonoras como 'Chariots Of Fire' y 'Blade Runner'.

“Para mí, el CS-80 es el sintetizador más grandioso que jamás se haya hecho”, dice entusiasmado. “Es el sintetizador más importante de mi carrera y el mejor diseño de sintetizador analógico que jamás haya existido. Fue un instrumento brillante, aunque desafortunadamente no tuvo mucho éxito. Necesita mucha práctica si quieres poder tocarlo correctamente y, debido a la forma en que funciona el teclado, es un instrumento bastante difícil de dominar. Pero al mismo tiempo, es el único sintetizador que podría describir como un instrumento real, principalmente por estas características. Hice todo lo posible para obtener uno. Es un instrumento tan bueno que todavía lo uso en mi estudio hoy”.

Fue después de 'China' que Vangelis y Jon Anderson finalmente trabajaron juntos a título oficial. La colaboración comenzó como tres semanas de sesiones de grabación improvisadas e informales en febrero de 1979 en Nemo Studios en Londres. Las sesiones no se realizaron con ningún proyecto específico en mente, simplemente para la diversión de ambos músicos, pero cuando Anderson dejó 'Yes', a principios de 1980, las cosas avanzaron a buen ritmo.

Después de revisar las grabaciones, se decidió que podrían ser la base de un posible álbum. Se completó el trabajo de producción final y, en enero de 1980, se estrenó 'Short Stories', by Jon & Vangelis.

'I Hear You Now', el primer sencillo, se convirtió en un éxito, lo que a su vez convirtió a 'Short Stories' en un álbum igualmente exitoso. La asociación vería el lanzamiento de dos álbumes más en la década de 1980: 'The Friends Of Mr. Cairo' y 'Private Collection'. Hubo un sencillo exitoso con 'I'll Find My Way Home' del álbum anterior, cuyo 'State Of Independence' también se convirtió en un éxito para Donna Summer cuando lanzó su versión de la canción en 1982, producida por Quincy Jones.

Carrozas de Fuego

Hoy está claro que Vangelis tiene sentimientos encontrados sobre estos álbumes. “Aunque hubo sencillos exitosos y demás, me incomodaba mucho participar en toda la promoción que exigía tal éxito”, afirma. “No disfruté aparecer en programas como Top Of The Pops. Estaba muy intranquilo con eso. Al mismo tiempo, me gustan piezas como 'Horizon' [la pieza lateral del álbum 'Private Collection']”.

A principios de la década de 1980, Vangelis también alcanzaría nuevas alturas como compositor de bandas sonoras de películas. Su banda sonora de 1981 para la película 'Chariots Of Fire', de Hugh Hudson, ambientada alrededor de los Juegos Olímpicos de 1924 en París, es una de las partituras cinematográficas más definitorias de todos los tiempos. Toda la partitura y el movimiento de los Títulos en particular se han convertido en sinónimos del espíritu del movimiento olímpico.

La intención original de Hudson había sido usar 'L'Enfant', del álbum de la banda sonora de Vangelis, 'Opéra Sauvage', para la secuencia de apertura de la película, pero estaba convencido de que una pieza recién escrita se adaptaría mejor a las imágenes.

“No quería hacer música de época”, recuerda. “Quería componer algo que fuera a la vez contemporáneo y que aún encajara con las imágenes y la sensación de la película”.

Posteriormente, 'Chariots Of Fire' le valió a Vangelis un premio de la Academia a la mejor partitura original en 1981. Los títulos del sencillo y el álbum se convirtieron en grandes éxitos internacionales.

“Es muy gratificante para mí saber que, a lo largo de los años, la música de 'Chariots Of Fire' parece haber brindado, y aún brinda, tanto placer y un sentimiento de optimismo a tantas personas en todo el mundo”.

Tal éxito condujo a un aumento en el trabajo de la banda sonora, sobre todo en 1982, cuando se le encargó la partitura de 'Blade Runner, de Ridley Scott; y 'Antártida', del director japonés Koreyoshi Kurahara.

“Siempre tengo un enfoque instintivo, similar a la forma en que creo toda mi música”, dice. “La diferencia con la banda sonora de una película es que una película tiene una idea, tiene una historia y tiene una construcción, con un comienzo definido y un final definido. En estas condiciones tengo que navegar, pero navego guiado por mi primera impresión inmediata al ver las imágenes y sin leer el guión, para evitar en lo posible tener ideas preconcebidas sobre lo que estoy viendo”.

Tal éxito no estuvo exento de escollos, y tras el lanzamiento de 'Soil Festivities' (1984), el coral 'Mask' y el vanguardista 'Invisible Connections' (ambos de 1985), el artista volvió a encontrarse en desacuerdo con su sello discográfico, haciéndose eco de su frustraciones con 'El Jijo de Afrodita.

“Nunca he creado música de acuerdo con el patrón y el lenguaje de la industria musical de lanzar un álbum, hacer un video promocional, etc.”, suspira Vangelis. “Con este patrón, según un contrato discográfico, no puedes sacar más de uno o máximo dos discos al año. Esto me parece una actitud equivocada y lamentablemente he pasado por ese proceso.

“La mayoría de la música que escribo no tiene nada que ver con el patrón de las compañías discográficas. En lo que respecta a la industria de la música, cualquier lanzamiento es siempre una decisión comercial. Para mí, hacer música no es el resultado de ninguna decisión en particular. Siempre me han interesado todas las formas musicales”.

Volver a París

Vangelis partió de Londres en 1987 y finalmente se mudó a París a principios de la década de 1990, y construyó un nuevo estudio en la ciudad para adaptarse a sus propios requisitos únicos.

“Mi estudio en París fue notable, porque las paredes y el techo eran de vidrio. Algunas personas me dijeron que era una idea loca y que el vidrio no crearía un buen ambiente acústico, pero siempre he tenido ideas locas y el sonido que teníamos allí era fantástico. La sensación de jugar mientras podías ver la luna y las estrellas sobre ti, o salir el sol, o ver volar a los pájaros y cambiar las estaciones fue maravillosa”.

Fue en este impresionante entorno que Vangelis produciría muchas de sus obras de los últimos días: la banda sonora elegíaca de '1492: Conquest Of Paradise' y álbumes de estudio más recientes como 'Voices' (1995), 'Oceanic' (1996) y 'El Greco' (1998).

Sigue tan inspirado y creativo como siempre, ahora trabajando desde el estudio en su casa de París, donde creó 'Rosetta'. Sin embargo, sigue dividido entre el mundo comercial de la industria de la música y su propio trabajo, que proviene de una musa artística. El conflicto interior es demasiado evidente.

“Desde que comencé mis relaciones con lo que llamamos 'la industria de la música', lo que más me distrae y deprime es la ausencia de sentido musical entre el lado comercial y el lado artístico”, reflexiona. “La industria de la música creció enormemente a lo largo de los años, teniendo como único objetivo ganar dinero, utilizando irrespetuosamente el don más sagrado y divino que tenemos, que es la música."

“La música tiene la capacidad de convertirse en el canal perfecto para transferir fuerzas positivas o negativas. Durante los últimos 40 años, la industria a menudo utiliza la música para transmitir fuerzas bastante negativas y peligrosas. La pregunta que surge de eso es que si la música es un vehículo tan perfecto, ¿por qué la industria no la usa con fines positivos y saludables? Para mí la respuesta es simple: el otro camino es un gran generador de dinero debido al uso descuidado de esta fuerza, combinado con el enfoque egocéntrico y narcisista de muchos artistas. La industria de la música es un centro de cultura, pero esa cultura está en bancarrota. Afortunadamente, hay excepciones positivas en todos los géneros y en músicos de todo el mundo."

En lo que a mí respecta, perdí la oportunidad de estar feliz y relajado cuando tuve que lidiar con gran parte de la industria de la música. Sin embargo, tengo que decir que durante mi carrera discográfica he conocido gente honesta, cariñosa y responsable tanto del lado de la industria como del lado artístico. Independientemente de la industria de la música, siempre me inspiraré en las cosas que me rodean y continuaré creando música porque es lo más natural para mí.