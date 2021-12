Plutón y la Luna ahora serían planetas de sistema solar

Por qué Plutón no considerado planeta

La Unión Astronómica Internacional (IAU) decidió el 24 de agosto del 2006 que no debía ser considerado un planeta. La Resolución 5A, en particular, estableció el criterio para este dictamen. Define un planeta como un cuerpo celeste que a) orbita el Sol, b) tiene la suficiente masa para mantener una figura redonda y c) su órbita no interfiere con la de otros planetas. Si bien Plutón cumple con las primeras dos instancias, no cumple con la última pues su órbita atraviesa la de Neptuno.

pluton.jpg

El nuevo estudio reconoce que a medida que avance la tecnología aparecerán más cuerpos celestes por lo tanto resulta necesario redefinir el concepto de planeta. En una revisión de cinco años de los últimos 400 años de literatura sobre el tema de los planetas, los investigadores encontraron que la definición geofísica de un planeta establecida por Galileo, que un planeta es un cuerpo geológicamente activo en el espacio, se había erosionado.

Según el estudio, la definición geofísica se utilizó en la literatura científica durante la mayor parte de ese período, desde el momento en que Galileo la propuso en el siglo XVII, basándose en sus observaciones de las montañas en la luna, hasta aproximadamente principios del siglo XX. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando, aproximadamente desde la década de 1910 hasta la de 1950, se produjo una disminución pronunciada en el número de artículos científicos escritos sobre ciencia planetaria, según el estudio.

Pero en la década de 1960, en plena guerra fría, las misiones al espacio reavivaron el interés, la investigación y el estudio de planetas y objetos en el sistema solar. Durante este período de mayor descubrimiento, algunos científicos comenzaron a usar la definición geofísica propuesta por Galileo nuevamente en la literatura científica, mientras que otros descartaron las lunas y muchos otros objetos planetarios como menos que planetas, aferrándose así a la creencia de que hay un número limitado de planetas en el sistema solar.

Los investigadores dicen que la definición actual de la IAU tiene sus raíces en el folclore, incluida la astrología, y que la organización debería rescindirla.

La coautora del estudio, Charlene E. Detelich propuso: “Imagínense cuánta más perspectiva tendrían si tuvieran una comprensión completa de la diversidad del universo y nuestro lugar en él.”

No somos uno de los ocho planetas, somos uno de más de 200

El estudio también realizó otras conclusiones sobre el tema: