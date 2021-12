Los jóvenes 99 años del papá de Spider-Man

En pocos años creó, junto con Jack Kirby y Steve Ditko, a la mayoría de los personajes clásicos de Marvel, que se convirtió en la editorial N°1, en la Edad de Plata del cómic estadounidense.

La historia de cómo nació Spiderman, por Stan Lee (subtitulado)

Stan Lee bautizó a sus personajes con nombre y apellido con la misma letra inicial:

Peter Parker, Loki Laufeyson, Matt Murdock, Stephen Strange, Dum Dum Dugan, Fantastic Four, Doctor Doom, Curtis Connors, Bruce Banner, Scott Summers, Susan Storm, Reed Richards, Otto Octavius, Green Goblin, Silver Surfer, Warren Worthington, Pepper Potts, Fin Fang Foom, Happy Hogan y J. Jonah Jameson, entre otros.

stan lee7.jpg Spider-Man pudo no haber nacido porque Stan Lee estuvo a punto de abandonar Marvel en los años '60.

Spider-Man

Lee dice que eligió 'Spider-Man' porque

él quería que el personaje envejeciera a medida que avanzaba la serie, y

'Spider-Boy' "habría hecho que el personaje sonara inferior a otros superhéroes".

Luego decidió insertar un guión en el nombre (Spider-Man) para diferenciarlo de Superman (superhéroe de la editorial rival, DC) aunque eligió un disfraz rojo y azul cuando el dibujante Steve Ditko pretendía otro naranja y morado.

Lee logró el OK de Martin Goodman ya que sería el número final de la serie de antología de ciencia ficción y sobrenatural 'Amazing Adult Fantasy', que pasó a llamarse 'Amazing Fantasy' para ese número 15 (con fecha de agosto de 1962, pero salió a la venta el 5 de junio de 1962).

Lee llevó su idea al dibujante Jack Kirby, quien le contó sobre un personaje inédito en el que había colaborado con Joe Simon en la década de 1950, en el que un niño huérfano que vive con una pareja de ancianos encuentra un anillo mágico que le otorga poderes sobrehumanos.

Lee le indicó a Kirby que profundizara en el personaje y dibujara algunas páginas. Steve Ditko sería el entintador.

La función de un entintador es terminar de definir el dibujo, añadiéndole profundidad y sombras. Requiere conocimientos de dibujo, volumen, anatomía y manejo de la luz. Es el responsable de la calidad del dibujo final.

Pero cuando Kirby le mostró a Lee las primeras 6 páginas, Lee consideró que era demasiado heroico para su idea de Spider-Man y le pidió a Ditko que se hiciera cargo.

La obra de arte interior fue de Ditko pero Lee rechazó su portada y le encargó a Kirby que la dibujara a lápiz y que Ditko la entintara: "Siempre tuve mucha confianza en las portadas de Jack".

stan lee 5.jpg Stan Lee de entrecasa.

El debate

Según Kirby, la idea de Spider-Man se originó con Kirby y Joe Simon, quienes en la década de 1950 habían desarrollado un personaje llamado 'The Silver Spider' para el cómic de Crestwood Publications Black Magic, que posteriormente no se utilizó.

Simon, en su autobiografía de 1990, afirmó que él ideó el nombre 'Spider-Man' (luego cambiado a 'The Silver Spider'), y que Kirby sólo describió la historia y los poderes del personaje. Simon dijo que su concepción del personaje y la de Kirby se convirtió en el superhéroe de Archie Comics, 'The Fly' (El Hombre Mosca).

Steve Ditko declaró que a Lee le gustaba el nombre 'Hawkman', de DC Comics, y por eso 'Spider-Man'.

Simon coincidió en que Kirby le había mostrado la versión original de Spider-Man a Lee, a quien le gustó la idea y le asignó a Kirby que dibujara páginas de muestra del nuevo personaje, pero no le gustaron los resultados.

El escritor Mark Evanier afirma que Goodman, o uno de sus asistentes, decidió que Spider-Man, tal como lo dibujó e imaginó Kirby, era demasiado similar a 'Fly', y por eso lo apartaron.

Blake Bell, especialista en Ditko, afirmó que éste fue quien notó las similitudes con el Hombre Mosca.

Con Ditko dibujando desapareció el anillo mágico, el Spider-Man adulto y cualquier idea de leyenda que hubiera contenido la historia de Spider-Man.

Lee le dio a Ditko la premisa de un adolescente mordido por una araña y poderes en desarrollo, una premisa que Ditko ampliaría a su manera.

Stan-Lee-Spiderman.jpg Stan Lee y uno de sus superhéroes favoritos, Spider-Man.

El testimonio

Pero ¿cuál es la versión de Stan Lee sobre todo este asunto? Aquí su relato:

"Voy a contarles la historia de cómo nació la idea de Spider-Man. Es una historia real, aunque es difícil de creer hasta para mi. Pero… Ya habíamos creado a 'Los 4 Fantásticos' y a los 'X-Men', no recuerdo bien el orden. Pero el editor vino hacia mí y dijo: 'Stan quiero que inventes un nuevo superhéroe'. Le dije: 'Está bien'. Y me fui a mi casa. Como mi editor me dijo que hiciera algo, tenía que hacerlo porque quería conservar mi trabajo. Pensé… ¿Qué puedo inventar ahora? Y lo más importante de un superhéroe es su súper poder. Una vez que se te ocurre eso, lo demás viene solo. Entonces pensé… ¿Qué le podría dar a este tipo? Y entonces vi a una mosca caminando por la pared y dije: Si fuera capaz de crear un héroe que pudiera pegarse a las paredes y treparlas… ¡Eso sería genial!

Así que ya tenía el súper poder, ahora hacía falta un nombre. Hombre Mosca, Hombre Mosquito. Finalmente se me ocurrió Hombre Araña (Spider-Man). ¡Sonaba tan dramático! Así que bueno, ya tenía el superhéroe, su súper poder y su nombre. Luego decidí darle como diversión, sus problemas personales. Porque excepto ustedes, chicos (N. de la R.: señalando al público), que sus vidas son perfectas, la mayoría de la gente tiene problemas personales. Así que pensé… ¡Quiero que sea un adolescente!

Porque en ese momento todavía no habían superhéroes adolescentes así que con todo ese material, corrí a la oficina de mi editor y su reacción fue: 'Stan, es la peor idea que escuché en toda mi vida'. Entonces empezó a darme todas sus razones, él era un hombre muy lógico, muy intelectual. Según él:

'Para empezar toda la gente odia a las arañas, así que no puedes llamar a un héroe Spider-Man…'

'¿Quieres que sea un adolescente? ¡Los adolescentes sólo pueden ser los acompañantes de los héroes!'

'¿Y encima quieres que tenga problemas personales? '

'Stan ¿acaso no sabes lo que es un superhéroe? Ellos no tienen problemas personales.'

Bueno, entonces me fui de la oficina decepcionado pero obviamente mucho más sabio que antes, no podía sacarme a Spider-Man de la cabeza. Estábamos por cancelar una revista creo que se llamaba 'Amazing Fantasy', no se estaba vendiendo muy bien así que íbamos a hacer el último número de esa revista. Cuando estás haciendo el último número de una revista, a nadie le importa lo que pongas allí porque la revista está apunto de morir.

Solamente para poder sacarlo de mi cabeza puse a Spider-Man en la revista presentándolo en la portada y me olvide de él. Un mes más tarde, todas las cifras de venta llegaron. Mi editor llegó corriendo a mi oficina y dijo: 'Stan, Stan ¿recuerdas ese personaje que ambos amábamos tanto… Spider-Man? ¡Hagamos que tenga una serie!'.

Ahora, ¿por qué les estoy contando esto? Más allá del hecho de que tenía que matar un poco de tiempo, si tienen una idea que realmente creen que es buena, no dejen que algún tonto los convenza de dejarla. Esto no significa que cada cosa loca que se te ocurra va a ser una genialidad, pero si hay algo que sientes que está bien, algo que tienes ganas de hacer, algo que significa algo para ti, intenta hacerlo.

Porque yo creo que sólo puedes hacer tu mejor trabajo, si estás haciendo lo que tú quieres hacer, y si lo estas haciendo de la manera que tú crees que debería hacerse y si puedes estar orgulloso de lo que has hecho, no importa lo que sea, si puedes ver eso y decir: Yo fui quien hizo eso, y yo creo que se ve genial. Es un buen sentimiento, así que no dejes que los tontos te convenzan de dejar algo que tu crees que es bueno."

stan lee 3.jpg ¿Stan Lee y Spider-Man en videojuego?

Final

Stan Lee casó con Joan Clayton Boocock el 5 de diciembre de 1947. Su hija Joan Celia nació en 1950. Su otra hija, Jan, nació en 1953 y murió a los 3 días de vida.

En 1981, los Lee se trasladaron a la costa oeste. Tras 69 años de matrimonio, en julio de 2017, falleció su esposa de un derrame cerebral, a los 93 años.

En noviembre de 2018, falleció Stan Lee, a causa de un paro cardiorrespiratorio producido por una neumonía, a la edad de 95 años.

En mayo de 2019, su representante, Keya Morgan, fue arrestado por abuso, acusado de fraude y robo durante los últimos años de la vida de Stan.